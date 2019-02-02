花博沒付錢被AIPH警告！台中市府速繳權利金　只先匯一筆錢

▲花博爆出權利金糾紛。（圖／台中市政府）

政治中心／台中報導

台中市民免費入場花博，卻引爆權利金爭議！授權單位AIPH發函警告，要求市府履行「預估門票收入」合約，催繳1250萬元權利金，還發出通牒要取消花博主辦權。盧秀燕1日表示，市府沒有收到來函，這筆錢上任前就該繳交，她已經下令處理，副市長令狐榮達和對方有良好聯繫，已經先匯出約250萬元。

盧秀燕上任後宣布，台中市民、全球12歲以下兒童無限次免費入園，參觀花博，只需要身分證即可入場，造成門票收入銳減，引來授權單位、也就是國際園藝生產者協會AIPH發函，指控「延遲給付權利金」，2018年12月就應該給的1250萬元，至今未付款，甚至揚言要終止市府的主辦權。

▲▼AIPH催繳！台中市府火速匯第一筆錢。（圖／台中市政府）

盧秀燕1日受訪時表示，花博給AIPH的經費第一期的款項，必須在花博開幕的一個月內付款，也就是12月4日以前要付款，但她12月25日才上任，「我也不知道前面為什麼沒付，所以今天我趕快請同仁付第一筆款項。」新聞局長吳皇昇也指出，依照契約，第一期權利金是以開幕第一個月實際門票收入1％ 的一半計算，目前算起來是300多萬元，指責前市府沒付錢、也沒做好交接。

盧秀燕強調，並沒有收到AIPH的來函，「有沒有收到沒關係，我請同仁去查，真的第一筆錢沒有在12月4號給人家，『那就趕快給啊』」承諾「今天會完成匯款程序」！吳皇昇也說，現在首要工作是雙方化解誤會，按照契約，該給的要給，把花博辦好。

台中市政府花博辦公室也指出，經了解，AIPH單位並未直接寄信給市長盧秀燕，但市府仍聯絡對方取得信函，1日下午市府已經匯款7萬多歐元，約台幣250萬元給AIPH，但因台灣與歐洲有時差，後續會持續與對方聯繫；信件內相關問題昨天都已溝通化解疑慮，並會進行良好協商。