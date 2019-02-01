舉重金牌林子琦想停止禁賽　行政法院：民事糾紛無法管

▲舉重女將林子琦不滿被延長禁賽時間，正與中華奧會打官司。（圖為資料照／記者洪偵源攝）

記者劉昌松／台北報導

亞運女子舉重金牌得主林子琦，因在里約奧運賽外運動檢查出使用禁藥，遭中華奧委會禁賽2年，但2018年解禁後，中華奧會依國際運動仲裁法庭判決，追加成禁賽8年，林子琦一方面向台北地院民事庭提告，另一方面向行政法院聲請停止執行禁賽處分，台北高等行政法院認為，本案應由普通法院民事庭審判，1日裁定駁回聲請。

行政法院的裁定指出，林子琦先前已經向台北地院(普通法院)民事庭聲請假處分，禁止中華奧會在官司確定前執行禁賽處分，雖然北院民事庭駁回假處分聲請，但同時也說明案件確實應由民事庭受理訴訟，因此行政法院不能做出相反的審判權認定。

此外，中華奧會是經教育部許可登記的私法人，並非公法人或公家行政機關，中華奧會是根據奧林匹克憲章所賦予的權責，實施及執行國際運動賽會禁藥管制規範，而國際奧會設立運動仲裁法院，負責相關運動爭議的仲裁，其性質相當於私法爭議的民事仲裁，與政府機關的公權力行使無關，因此負責處理公法關係的行政法院，對相關爭議沒有審判權。

不過，林子琦委託律師向北院民事庭提起的防止侵害訴訟，已經辯論終結，北院預計2月27日，就中華奧會是否有權依國際運動仲裁法庭判決，延長限禁賽等爭議，做出一審判決。

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