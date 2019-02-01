過年前替無名屍找到回家的路　大溪警完成不可能的任務

▲無名屍尚姓男子半年多前，被發現在樹林內上吊死亡的現場。（圖／大溪警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

冥冥中自有安排！大溪警分局於去年經民眾發現的一具上吊無名屍，半年多來，始終無人前往認領。經警方在上個月1月間，執行勤區查察時，無意間獲悉線索，鍥而不捨循線找到家人並進行DNA比對，完成不可能任務，農曆年前終為無名屍尚姓男子找到回家的路！

大溪警分局1日指出，一名住復興區許姓民眾，於去年8月31日報案，在前往山區勘察民生用水管路時於羅浮里台七線28.3公里產業道路樹林內，發現一具已腐敗見骨男性無名屍，該局羅浮所獲報後立即到場處理並請鑑識人員到場採證，現場跡像顯示為男性、上吊身亡，現場並無遺留其他身分文件或明顯遺物可供指認，大溪警方多方追查多日仍無法找到該名死者親人，亦無法讓往生者入土為安。

然，該局長興派出所警員蘇俞勳，上個月1月間，進行勤區查察時，聽聞居民稱其尚姓侄子(56歲)，去年清明節過後就不知行蹤，尚民居住於桃園市八德區，偶爾會至復興區親友家中居住顯有地緣關係，蘇員知悉後主動前往八德探訪尚民妹妹，並表示去年清明節過後哥哥留下紙條稱跟朋友去其他地方投資，說若一個月後沒回去家中所有物品平分給家人，一直到現在都未返家。

由於屍體僅剩白骨無法指認，遺物也無法確認，蘇俞勳仍契而不捨建議尚民妹妹前去報案失蹤人口。同時聯繫分局偵查隊鑑識組，主動對家屬做DNA親子鑑定，但尚姓往生者父母已去世，且未婚無法找到直屬血親(因法令規定若無直係血親，需旁係2名血親以上DNA檢驗），蘇員又不辭辛勞至八德區找尚民妹妹採集DNA，但是仍缺1位旁係血親比對，得知尚民有遠住高雄市的親哥哥，並由大溪分局偵查隊鑑識組張登翔巡官協助，採集到遠在高雄市三民區親哥哥DNA，近日DNA鑑定報告顯示其相符性接近百分百，可確認該無名屍身份。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995