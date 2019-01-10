從小體驗當兵打戰樂趣　大溪警分局免費漆彈營報名要快

▲大溪警分局免費漆彈營報名要快！（圖／大溪警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由迷彩偽裝從中體驗當兵打戰樂趣的漆彈營活動，是許多青少年朋友的酷玩！因應漫長寒假假期來臨，大溪警分局為倡導轄內青少年，於寒假時有一個良好的戶外休閒活動，於1月28日假大溪區康莊路獵鷹漆彈場，舉辦「2019年寒假少年活動漆彈生活體驗營」，即日起受理報名，活動費用全免，還有精美餐盒提供。

大溪警分局指出，「2019年寒假少年活動漆彈生活體驗營」即日起受理報名。只要設籍桃園市12歲以上18歲未滿的少年，歡迎報名，名額60人額滿截止。報名報名表索取方式：（一）桃園市政府警察局全球資訊網下載報名表。（二）本分局偵查隊或各分駐(派出所)索取。

▲▼大溪警分局免費漆彈營報名要快！（圖／大溪警分局提供）

大溪警分局表示，希望藉此活動拋磚引玉使少年於寒假期間有正當休閒活動，以舒緩課業壓力，並藉活動得以肢體舒展健全身心發展，特透過漆彈射擊課程的體驗與對戰活動，運用「積分戰」與「奪旗戰」，使來自不同學校、家庭的學生從中學習，進而培養領導統御、互助合作及團隊競賽榮譽感，創造歡樂回憶及自我肯定。

同時以防制少年「涉毒及販毒」、「參與詐欺集團」、「被吸收加入幫派」、「反網路簽賭」及「被利用從事色情行業」等議題為主，辦理擴大犯罪預防宣導，使少年明瞭對切身有關之法令常識，得以預防被害（騙）及遠離毒品、犯罪、加入幫派、拒?飆車等，以達寓教於樂效果。