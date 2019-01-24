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慣竊藏屋頂　「警界洪金寶」腳卡夾板還是抓到人

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▲慣竊藏屋頂，大溪「警界洪金寶」王嘉晟敏捷身手奮勇擒賊。（圖／大溪警分局提供）

▲陳姓慣竊於大溪區一帶檳榔攤等地行竊民生用品。（圖／大溪警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市一名陳姓慣竊，近月來於大溪區一帶檳榔攤等地行竊，經警方調閱監視器交叉比對斷點後，鎖定竊賊藏身在一處鐵皮屋，23日下午5時許，圳頂所警員王嘉晟前往查緝時，陳姓竊賊躲藏在鐵皮屋夾層內，致逮賊過程、體重逾百公斤的王員，左腳一度陷入夾板內，然仍奮不顧身將竊賊擒住，敏捷身手同仁喻為「警界洪金寶」。

大溪警分局24日指出，陳姓竊嫌(37歲）四處行竊居無定所，於去年11月起迄今，選定桃園大溪地區一帶夜間無人看顧的早餐店、檳榔攤及火鍋店侵入行竊得手，該局陸續接獲民眾報案後，員警鍥而不捨調閱監視器交叉比對下，總算在農曆年前順利將這名慣竊查獲。▲慣竊藏屋頂，大溪「警界洪金寶」王嘉晟敏捷身手奮勇擒賊。（圖／大溪警分局提供）

▲▼陳姓慣竊於大溪區一帶檳榔攤等地行竊，農曆年前被警方逮捕。（圖／大溪警分局提供）

▲慣竊藏屋頂，大溪「警界洪金寶」王嘉晟敏捷身手奮勇擒賊。（圖／大溪警分局提供）

陳嫌坦承犯案，當場除了起獲竊取得來的音響主機、香菸、行動電話等贓物外，尚查獲陳嫌吸食毒品所使用的吸食器1組，訊後全案依竊盜、侵入住宅、毒品危害防制條例將陳嫌移送法辦，讓轄內的商家們可以安心過個好年。

大溪警分局圳頂所所長黃愷琮呼籲，年關將近，適逢警方「108年加強重要節日安全維護工作」，警方除了加強巡邏密度提高見警率，居民也應提高警覺：歹徒可能偽裝成各種身分，出現在居家附近徘徊、觀察，若有發現任何異樣都可撥打110或轄內派出所，請求警方協助。

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關鍵字：大溪警分局,警界洪金寶,圳頂所王嘉晟

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