【廣編】春節流感高峰　150家醫療機構開類流感門診

【廣編特輯】

圖、文／衛生福利部疾病管制署提供

春節連續假期即將展開，民眾出遊、聚會活動增加，流感病毒易藉由人來人往傳播，疾管署提醒，民眾走春拜年或活動時，務必落實手部及呼吸道衛生，於室內聚會時注意通風，以降低流感傳播風險。如出現發燒、咳嗽等類流感症狀，請戴上口罩至鄰近診所就醫，並充分在家休息；如有呼吸困難、發紺、意識改變等流感危險徵兆，請儘速至大醫院就醫。

春節期間民眾如想了解醫療院所門診服務資訊；可透過「全民健保行動快易通APP」、免付費服務專線（0800-030-598）及健保署網站查詢；全國22縣市春節期間（2月2日至2月10日）已有超過150家醫療機構（含逾75家重點醫院）開設類流感門診1,400以上診次；另亦有4,326家公費流感抗病毒藥劑合約院所，凡經醫師臨床判斷判定符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需快篩，就能使用公費藥劑。

疾管署再次呼籲，民眾不可輕忽流感嚴重性，尤其65歲以上成人、嬰幼兒、高風險慢性病患及孕婦等高危險群應格外留意自身健康狀況，如有類流感症狀儘速就醫，以掌握治療時機，降低重症風險。相關資訊可至疾管署全球資訊網「流感專區」，或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。



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