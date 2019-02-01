台中飯店這麼幽默！房卡一翻「隱藏版禁忌功能」母湯喔　網驚：無限可能

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名女網友日前入住台中某間飯店，退房時她猛然發現，房卡上「超幽默」的使用說明，莫名被戳中笑點。網友們一看也覺得顛覆想像，直呼「他們會訂這些使用說明，就代表有人這樣做過」，還有比較反骨的人笑虧，「突然每個都想試…...。」

「台中飯店都這麼幽默嗎？」女網友昨日在爆廢公社笑問，原本她並沒有注意房卡上的使用說明，直到退房時才發現，內容充滿趣味性。只見卡片上提醒，開房門時，要將房卡對準wifi的標誌感應；同時也強調，卡片不能用於刮痧、當飛鏢射、也不可以拿來切菜。

▲切記，千萬不能拿房卡來刮痧、射飛鏢、還有切菜喔XDDD。（圖／翻攝自爆廢公社）

po文一出，掀起熱烈討論，網友們不禁笑回，「原來房卡還有這些功能」、「本來不想這樣用的，現在反而想試試」、「還真的不知道可以刮痧跟切菜」、「哈哈到底是誰那麼物盡其用啊」、「可見以上都有人幹過，大家快來發現它的無限可能」、「切菜好用嗎？下次試試」、「通常越標示，越有人會去嘗試」；而原po也附和道，「發現新功能！看完突然很想嘗試XD。」

也有不少人幫忙補充可能發生的「錯誤行為」。包括拿卡片刷屁股、切西瓜、擠牙膏等；另外，還有不只一個網友自爆，自己曾經拿房卡來切水果，但是很不好用。

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