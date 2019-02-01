男友甜稱「鼻鼻」3個月挖走14萬　女友心寒一招擊落他

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吳姓男子2016年拿出一張新北地檢署的傳票向女友小芳（化名）求救，聲稱自己缺錢繳交賭博案的罰金，還柔情呼喚對方「鼻鼻」，前前後後一共騙走14萬元，後來遲遲不肯還錢，兩人才鬧上警局。檢警調查發現，吳男的傳票根本就是假的，日前依詐欺取財罪起訴他。

▲吳男向小芳借錢時發動溫情攻勢，甜稱對方為「鼻鼻」（寶貝的意思）。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關，下同）

根據《蘋果日報》報導，吳男2016年6月聲稱自己涉犯賭博案，需要繳納罰金，接著又出示「新北地檢署的傳票」，成功從女友身上騙走9萬元。好不容易繳完錢，小芳原本想和男友一起到歐洲打工度假，也因為其他因素作罷，沒想到又被以賠償機票錢為由，再次騙走3萬元，3個月後聽聞對方出車禍，LINE收到「鼻妳在哪」等溫情訊息，心軟再拿出1萬元幫忙。

這段期間吳男還曾以沒錢為藉口，向小芳借款1萬元，短短3個月總計共拿走14萬元，後來卻遲遲不肯償還，女方一氣之下決定報警提告。更誇張的是，檢警在調查過程中發現那張傳票根本就是用修圖軟體偽造的，雖然發生車禍卻沒給和解金，連賠償機票費也是假的，上述行為顯然已經觸法，縱使吳男堅稱是要等到有錢時再償還，仍被依詐欺取財罪起訴。

▼吳男謊稱沒錢給車禍和解金，但實際上根本沒把錢拿給挨撞車主。