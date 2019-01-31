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過年前陪母燙髮…一上公車「找不到了」　網笑翻：我6個阿姨也是

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過年前陪媽媽燙頭髮，一上公車笑翻。（圖／翻攝自微博／我和基友的日常）

▲坐在右側座位區的婦人頂著一頭黑色短捲髮。（圖／翻攝自微博／我和基友的日常，下同）

大陸中心／綜合報導

農曆年前許多人都想換個新髮型象徵新氣象，微博近日流傳一部有趣的影片，一名網友PO出陪媽媽去燙頭髮的過程，沒想到一坐上公車，竟然還有另外兩名婦人燙了同樣的髮型，身上也穿著類似的羽絨外套，光看背影根本無法分辨出來誰是誰，「一上車就找不到媽媽了。」

影片中，只見鏡頭一開始對著一名身穿桃紅色羽絨外套的婦人，一頭黑色短捲髮看起來相當蓬鬆，接著鏡頭轉向左側，另一邊的座位上竟然也有兩名留著相同髮型的婦人，其中一位還穿著同樣顏色的外套，彷彿就是「複製人」。

過年前陪媽媽燙頭髮，一上公車笑翻。（圖／翻攝自微博／我和基友的日常）

▲畫面一轉，左側座位區也有兩名相同髮型的婦人。

大陸網友在微博發起「陪媽媽燙完頭」的話題，其中這部10秒影片最受歡迎，暱稱為「我和基友的日常」的用戶還半開玩笑地說，「快過年了，陪媽媽燙完頭，一上車就找不到媽媽……。」

其他網友看完也留言笑稱，「這是過年爆款髮型啊」、「哈哈哈！其實那是你大姨、二姨和三姨吧」、「媽媽們好像都很喜歡這種泡麵髮型」、「真的不懂老年人為何都熱衷這種髮型，我有6個阿姨，每年初三聚會都這髮型」。

快過年了，陪媽媽燙完頭，一上車就找不到媽媽了…

快過年了，陪媽媽燙完頭，一上車就找不到媽媽了…

歐罵馬粉絲團發佈於 2019年1月29日 星期二
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關鍵字：過年,燙髮

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