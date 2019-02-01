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瑋哥化身「超級感硬人」逛西門町旅社　「驚奇之旅」笑壞網友

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▲反骨男孩拍攝影片讓網友笑翻。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒）

生活中心／綜合報導

瑋上人果然神機妙算啊！﻿從2012年成立的「Wackyboys 反骨男孩」，靠著無厘頭風格在網路上爆紅。而他們最近也拍攝了一部「驚奇之旅」影片，其內容不僅爆笑又帶點腥羶色，目前已吸引超過四十萬網友觀看，許多人紛紛笑噴，「笑死」、「這集的幹話有點太多了！XD」。

▲▼ 瑋哥化身超級感硬人逛西門町旅社 。（圖／取自影片）

▲▼ 瑋哥化身超級感硬人逛西門町旅社 。（圖／取自影片）

影片中，酷炫（莊堯宣）、孫生（余孫生）、瑋哥（陳睿瑋）、凡凡（焦曉凡）等，四人一起到西門町的HOTEL員工旅遊，只是沒想到當拿到房卡要入住時，孫生卻突然感應到一陣暈眩，同時瑋哥竟也靈異體質大開，感受到這飯店有靈異異象，讓凡凡嚇得花容失色。

有鑒於此，擁有靈異體質的瑋哥只好化身為瑋上人，幫大家一個一個查看房間是否有鬼。瑋哥除了換上道士服和鬼鴨手外，也特別開了天眼要幫大家查看房間。還好，第一個查看的凡凡房間，並沒有特別的靈異現象，只有被白色毛巾不小心嚇到，真是人嚇人嚇死人。

▲▼ 瑋哥化身超級感硬人逛西門町旅社 。（圖／取自影片）

▲▼ 瑋哥化身超級感硬人逛西門町旅社 。（圖／取自影片）

接下來，瑋上人要去查看酷炫房間，但才走到房門就發現「姦情並不單純」，讓眾人驚嚇是否裡面有嬰靈，沒想到開了房間進去查看卻是發現有一對情侶在「挖礦」，不舉男還驚慌失措解釋兩人是在靈修。隨後，瑋上人通靈後表示解法很簡單～「只要退房就沒事了」，立刻化解這混亂現象。

就在眾人覺得莫名其妙之際，最後瑋上人來到孫生房間，竟然感受到強烈的「陰氣」，打開房門後才發現裡面妖孽重到連瑋上人都無法化解，最後由孫生鼓起勇氣直闖房間，驚喜的是床上竟然出現絕美妖女，讓他搞笑直呼，「真的太陰太可怕了！好想要趕快入住呀！」

▲▼ 瑋哥化身超級感硬人逛西門町旅社 。（圖／取自影片）

▲▼ 瑋哥化身超級感硬人逛西門町旅社 。（圖／取自影片）

▲▼ 瑋哥化身超級感硬人逛西門町旅社 。（圖／取自影片）

當孫生被絕美正美「陰氣」震懾住到無法自拔時，瑋上人卻突然「感應」不到任何靈異現象，「那我敢硬不起來，怎麼辦？應該是說我硬不起來，怎麼辦？」此時，絕美妖女就建議，「你可以喝大研瑪卡能量飲，它可以增加男性的精氣神外，還可以讓運動表現跟體力變很好喔！」

聽到瑪卡能量飲這麼厲害，瑋上人立刻拆了一包配溫開水喝，這時神奇的事情就出現了，瑋上人立刻可以「感硬」到靈異，甚至變身超級「敢硬」人，連孫生看了都忍不住自己也開了一包瑪卡能量飲，決定自己解決房間的「陰氣」美女。

看完這搞笑影片，讓網友紛紛笑噴留言說，「偉哥發現有靈氣！被鬼附身發動了絕招鬼壓頭！」、「這部真的超好笑～」、「超級瑋上人好帥啊」、「比鬼壓床，鬼壓頭更可怕的是鬼入侵。早上起來嘴又酸，還身體痛痛的。鬼界如果也有專用的瑪卡就不妙了！」、「也太有梗，反骨最佳梗王﻿」、「我在挖礦XDD﻿」、「笑死」。

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關鍵字：瑋哥,瑪卡

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