林金連在總統府自殘堅持不送醫6小時　劉建忻親自處理陳情

▲黎明幼兒園 總統府前爆發衝突。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



記者陶本和／台北報導

黎明幼兒園園長林金連31日在總統府內陳情時，情緒激動拿「鉛筆」自殘，隨後大觀團體阻止醫護人員檢視傷口，反要求府承諾「廢除自辦重劃」等訴求，而林金連歷經6小時抗議，超過半天未進食、飲水，最後在醫療人員強烈建議下送醫。

因為不滿幼兒園被劃入重劃區內，社運團體集結北上抗議，並且合法申請入府陳情、遞交陳情書，府方也由參議層級的公共事務室專門委員接見。不過，其園長林金連在陳情時，情緒相當激動，在府方人士面前，拿「鉛筆」插自己的左臂，當場有造成流血的狀況。

此時，醫護人員隨即趕到，據醫護人員的轉述，現場社運人士以可能造成情緒激動為由，阻止醫護人員檢視傷口；不過醫護人員認為，陳情人年事已高，情緒一直激動的狀況，加上天氣不穩定，這對個人健康有高度風險，因此當場表達希望社運人士不要阻止。

但是，醫護人員指出，現場社運人士一方面不讓醫護人員接近之外，還反過來「喊價」，要求總統府立刻給承諾，「要不要廢除自辦重劃」、「要總統踹共」，讓現場的醫護人員全傻眼。

對此，總統府副秘書長劉建忻則自中午後，主動致電本案權責機關台中市政府副市長，中間亦多次反覆聯繫溝通，除了解目前案件處理情形，也請市府就所轄本案與陳情的林金連園長多予協助。

在台中市府方面，也善意回復，目前本案仍在訴訟程序中，主管的地政局願意就本案與陳情人林園長面對面溝通，並提供林園長必要的協調與協助。

至於部分團體提出的法制面訴求，劉建忻則致電內政部花敬群次長，花次長也當場承諾，將安排與團體會見，就相關議題進行討論。

林金連本次陳情超過六小時，過程中情緒劇烈起伏，並長時間拒絕飲水進食，府方與醫護人員全程陪伴，密切關心林園長健康狀況。先前陪同林先生前來的楊友仁教授，也在多方勸阻林園長與隨行團體成員無效後，於下午三點左右離去。

最後，由於林金連園長已經超過半天未進食、飲水，並且情緒持續不穩，在醫療人員不斷地強烈建議下，已同意由府方與醫療人員協助送醫。