大觀團體阻止醫護救治林金連　逼府給承諾、要蔡英文踹共

▲黎明幼兒園 總統府前爆發衝突。（圖／記者黃彥傑攝）



記者陶本和／台北報導

由於黎明幼兒園被劃入重劃區，大觀團體經常北上抗議，園長林金連31日上午前往總統府陳情，面對府方接收陳情的人員，情緒激動拿「鉛筆」自殘，但當醫護人員趕到要進行安撫與檢視傷口時，大觀團體竟阻止，並開始喊價，要求府方承諾「廢除自辦重劃」、「要總統踹共」，讓醫護人員全傻眼。

因為不滿幼兒園被劃入重劃區內，社運團體集結北上抗議，並且合法申請入府陳情、遞交陳情書，府方也由參議層級的公共事務室專門委員接見。不過，其園長林金連在陳情時，情緒相當激動，在府方人士面前，拿「鉛筆」插自己的左臂，當場有造成流血的狀況。

此時，醫護人員隨即趕到，據醫護人員的轉述，現場社運人士以可能造成情緒激動為由，阻止醫護人員檢視傷口；不過醫護人員認為，陳情人年事已高，情緒一直激動的狀況，加上天氣不穩定，這對個人健康有高度風險，因此當場表達希望社運人士不要阻止。

但是，醫護人員指出，現場社運人士一方面不讓醫護人員接近之外，還反過來「喊價」，要求總統府立刻給承諾，「要不要廢除自辦重劃」、「要總統踹共」，讓現場的醫護人員全傻眼。

而總統府方面則表示，府方與醫護人員正全力安撫林先生情緒，希望能儘速讓其接受醫護檢視傷口並送醫治療。也呼籲陪同成員，以林先生健康安危為念，共同協助醫療人員就行後續救治。