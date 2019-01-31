新春何處去？　嘉義山海遊特色旅店任你選

▲▼嘉義旅飯店特色各異，新春連假將至，相當吸引喜歡嘗鮮入住的旅人。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣市背山面海，山海旅遊資源相當豐富，不僅有網美拍照美景布袋高跟鞋教堂、落日時夕陽映射海面波光粼粼的東石漁人碼頭，更有著環境清幽、空氣品質佳的阿里山，山上日出、雲海和小火車，可說是國際級旅遊的熱門景點，更是讓不少旅人趨之若鶩，在地幾間CP值超高的特色旅飯店，在接下來的九天新春假期，讓人不妨列入旅遊規劃！

嘉義忠孝路上全白建築的桃城茶樣子，是全亞洲首座以「高山茶」為主題體驗文創設計旅店，館方藉由茶打造的故事，讓每位旅人聽見茶、聞到茶、看到茶、摸到茶、食到茶、感覺到茶等六感體驗。入館後，大廳座落牆面之茶倉故事牆、梯廳設計以「詩意的茶旅行」為題，陳設舊式旅行箱與古樸茶碗茶具，再藉由客房內阿里山與嘉義在地山城之風景、展演空間之策展、茶染手作體驗、茶旅行藝術客房，甚至晚間頂樓酒吧以茶入酒，每個細節都細膩的以茶元素來勾勒出每位旅人對旅程的期待。

桃城茶樣子

電話: +886-5-2280-555

傳真: +886-5-2718-529

網址: http://www.hotelday.com.tw/hotel04.aspx

電郵: tea@hotelday.com.tw

蘭桂坊花園酒店

如果你喜歡熱鬧，不妨選擇隱身在嘉義知名文化夜市旁蘭桂坊花園酒店，鬧中取靜的入住環境，入館時進入眼簾的是館方骨董收藏，原木的桌椅，中國風格家具，風格清新高雅，古典中帶著新意，猶如一座小型文化博物館。客房裡，質樸的原木書桌襯托筆直俐落的線條，別緻的藝品陳設，搭配柔軟舒適的寢具，溫馨的居住空間，讓人彷彿壓力無限釋放。

電話: +886-5-2288-228

傳真: +886-5-2288-230

網址:lankwaifonghotel.com.tw

電郵:info@lankwaifonghotel.com.tw

天成文旅-繪日之丘



天成飯店集團新品牌「天成文旅-繪日之丘」，位於嘉義大雅路上，坐落山丘上，鄰近嘉義蘭潭、仁義潭等美景，白色幾何堆疊的外觀，有著美術館般的優雅，館內簡約的設計風格，客房則融入些許活潑的色調，結合阿里山的意象，日出、山嵐、檜木等素材運用於共同空間與客房，讓旅客入住產生驚喜，更打造具有童趣，記憶的裝置藝術，讓每位入住旅人都沉浸在兒時回憶。

電話：+886-5-2759-899

傳真：+886-5-2758-799

地址：60076嘉義市東區大雅路一段888號

客服信箱：Service@sundialogue-hotel.com.tw

詩情夢幻城堡

詩情夢幻城堡，房型有小女孩喜歡的幸福公主、美人魚及南瓜馬車，及男孩子們最愛的飛行樂園，王子城堡，森林巴士，成功吸引國內親子客群及東南亞遊客，戶外更有親子賽車場及白砂遊戲區都是孩子最愛，另外提供晚會有魔術、煙火秀、放天燈，更是情侶求婚好場地。

電話：+886-5-2538-855

傳真：+886-5-2533-392

地址：606嘉義縣中埔鄉社口村16鄰十塊厝19之16號

網址：http://www.chiayi-family-villa.com.tw