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沉迷藍鯨遊戲「最後一關：自殺」　13歲少女偷拿爸爸手槍轟腦自盡

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▲▼沉迷藍鯨挑戰「最後一關：自殺」，13歲少女偷拿爸爸手槍轟腦自盡。（圖／翻攝自MİLLİYET HABER）

▲ 13歲的卡拉達是個乖巧安靜的女孩。（圖／翻攝自MİLLİYET HABER）

國際中心／綜合報導

名為「藍鯨（Blue Whale）」的網路遊戲2017年在俄羅斯掀起自殺風潮，至今已經煽動全世界無數名青少年親手了結自己的性命。土耳其日前也因此發生一起悲劇，沉迷於藍鯨挑戰的13歲少女玩到最後一個關卡，發現任務是「自殺」以後，便以父親的步槍自盡。

13歲的卡拉達（Emine Karadağ）21日被家人發現陳屍在南部城市阿達納的家中床上，生前畫下鯨魚的圖畫，並列出了死前必須完成的25項任務，以及藍鯨遊戲中的指示。警方在案發現場發現一本筆記本，其中有一份以「自殺是一種逃避」開頭的聲明。

《鏡報》報導，藍鯨的玩家必須聽從一名看不見的「管理員」開出的50條指令，包括一開始的觀看驚悚片、大聲播音樂，再到服用藥物、自殘等越來越暴力的任務，最後便是自殺。據信，這款遊戲起源於俄羅斯，至少與當地的130起自殺事件有關；就連遙遠的義大利、伊朗、保加利亞和孟加拉等國都有青少年在玩。

卡拉達的家人悲痛的表示，她有3名手足，在學校表現很好。她的叔叔說明，「卡拉達躺在床上，將一顆子彈裝進父親的步槍，然後自殺。但她自殺的可能性連萬分之一都不到，她也是個成功的學生。我們看了她的筆記本，裡面有一些圖畫和筆記，也發現她在玩藍鯨遊戲。那些紙上寫著她每天會做哪些事情，『我們會自殺、去天堂，然後復活、再次回來』，她完全被這個遊戲影響。」

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關鍵字：藍鯨遊戲,藍鯨挑戰,藍鯨,土耳其,俄羅斯,自殺

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