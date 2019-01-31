離譜！　除暴特勤隊徵不到人　縣市警局擋公文阻基層報名

▲NPA署長室臉書以精美意象宣傳維安特勤隊，諷刺的是刑事局除暴特勤隊警力缺額迄今仍未補滿。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、柳名耕／台北報導

一名曾任職北市警局霹靂小組的警員31日在警政署長臉書粉絲專業「NPA署長室」貼文，指出警察特勤的霹靂小組警員工作權益長期遭忽視。刑事警察局的特種警力編組「除暴特勤隊」要徵召3名成員，但除暴特勤隊3名警力缺口公文去年發出，迄今卻仍未補到人，原來徵人公文遭台北市警局扣住不給基層報名。發文者綽號「墩敦」警員感嘆，各縣市警局以人力缺口為由，卻嚴重妨害有特勤霹靂背景警員的就職選擇權，希望警政署能正視解決此文提。

▲刑事局特勤正名「除暴特勤隊」，狙擊行動組已常態訓練。（圖／記者柳名耕翻攝）

這名綽號「墩墩」的北市警員早年是台北市警局霹靂小組成員，4年前因屆齡條款離開霹靂小組，目前在捷運警察隊3分隊服務。「墩墩」今天在NPA署長室發文表示：「霹靂小組在全國警界只是小撮人、工作權益『經常性』被忽略」。

▲兩名有霹靂小組特戰經歷的警員上NPA署長室臉書陳情。（圖／記者張君豪翻攝）

該員指出，最近如刑事警察局、金門縣警局、南投縣警局都有特殊任務警力的需求，但開出徵調案後，台北市警局都不轉發公文讓符合資格的警員報名參加。

基層指出：歷年這類特殊任務警力徵調，符合曾有霹靂、維安特勤隊成員資歷警員本就少之又少，加上部分警局又以「警察首長依其考量有權管制不開放徵調」帝王條款，讓符合資格的警員無法參加特勤警隊的徵調案。變相形成特勤隊雖有人力缺口，基層想報名卻「看的到吃不到」的離譜現象。

而更諷刺的是，警政署NPA署長室臉書日前正以鐵血、富戰鬥力的陽光意象幫維安特勤隊徵召新血，但刑事局甫成立的「除暴特勤隊」特種警力，從去年開缺欲補足3名特勤戰力，到現在卻仍未補齊。徵人公文還被台北、台中市警局以行政裁量權不開放警員報名。貼文吸引數十名基層警員回應，有警員指出：「申請調動是警員的權利，高層用行政力阻擋基層調走真的很不應該。」

發文警員感嘆：市警局高層為何連「基本報名權」都不願意施捨，加上近年特考班、警專招生都滿額分發，全國各縣市警局真的警力欠缺，也不應連三個基層徵調名額都擋下。「墩墩」說：曾參加霹靂、維安特勤隊的警員，都是靠著對特勤工作的熱情而活，沒想到只是想參加刑事局除暴特勤隊甄試，讓自己有更多的歷練舞台，「為什麼這麼難？」

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