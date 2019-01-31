陸推外商投資新法　張志軍建議將台資定為「特殊內資」

▲大陸海協會長張志軍。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸新版《外商投資法》有望在三月全國兩會期間通過，全面取代原有的外資三法，在針對台資企業的安排中，前國台辦主任、大陸海協會長張志軍建議，應將台資界定為「特殊內資」，並強調新法是涉外而非涉內。暗指台商投資屬於大陸內部問題。

中美貿易爭端持續下，大陸去年底公布新的《外商投資法》草案，將全面取代原有的外資三法，並對技術轉讓、智財權保護作統一規定，目前正對外公開徵求意見至2月24日截止，有望於3月全國兩會期間通過。

在29、30日於13屆全國人大常委會29、30日進行對外商投資法草案的二次審議上，針對外商投資定義是否包括港澳台，常委會提出，根據2017年時實際投入外資金額排名前十的國家和地區，香港排第一，台灣排第三，但之前法律對港澳台資一直以「外資」待遇處理。

▲台積電南京廠投資。（圖／台積提供）

對此張志軍直言，首先要明確這是涉外的而不是涉內的法。他說，在如何界定港澳台投資的性質上，「從大原則，應該界定為特殊內資」。

張志軍指出，若要解決港澳台人士的顧慮，在表決通過外商投資法後，可由國務院透過行政法規作出說明，給港澳台企業一顆定心丸，或是研究制定涉港澳台投資的相關法律。

全國人大常委會委員郭振華也同意，港澳台投資不在本法中作出直接規定，也不是用本法。但他提到，考慮到40年來外資管理的經驗，建議對港澳台投資的問題有一個適當說明。

全國人大常委會香港基本法委員會副主任譚惠珠則指出，統一的外商投資法在形式上取代了早期的外資三法，雖然這三部法律都涉外，但「外」不僅是指外國，還規定了香港、澳門、台灣的公司、企業和其他經濟組織。她說這次《草案》標題的外國投資法改為外商投資法，已經為港澳台資納入外商投資法掃除形式上的障礙。

新華社報導，13屆全國人大常委會第八次會議30日舉行閉幕會，會議表決通過了關於提請審議外商投資法草案的議案，決定將外商投資法草案提請3月5日召開的13屆全國人大二次會議審議。

全國人大常委會委員長栗戰書指出，外商投資法草案確立了全面開放新格局下外商投資的基本制度框架，實行准入前國民待遇加負面清單管理制度，明確國家支持企業發展的各項政策同等適用於外商投資企業，強化對外商投資合法權益的法律保護。