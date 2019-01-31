陸凍結3年重啟核電建設　一次蓋4機組全是「中國製造」

▲中國自主三代核電技術「華龍一號」2018年5月23日吊裝穹頂。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

受到「福島核災」影響的中國核能建設，將在凍結長達3年後重新啟動。國家能源局31日核准包括「中國核工業集團」漳州核電一期項目1號、2號機組，以及「中國廣核集團」惠州太平嶺核電一期項目1號、2號機組在內的4台核電機組，未來擬融合中國研發的「華龍一號」技術建造。

綜合陸媒報導，2011年，受「日本福島核電事故」影響，中國境內暫停審批核電項目，並對現有核電站進行了全面審查，暫停一切核能建設。這一輪凍結審批工作持續一年多，直到2012年底，才重新開工，建設4台新的核電項目；2013年持續建設3台機組；但到了2014年，開工建設的核電機組卻降為0。

▲資料圖為大陸廣西防城港核電項目。（圖／CFP）

2015年則是自2011年後，在核電機組上線最多的一年，共有6台加入發電行列。這一年被業界視為「核電重啟之春」。在開工建設的6台機組中，有兩台為「第二代核電機組」，剩下的4台均為第三代核電技術「華龍一號」，主要目的是為出口海外做示範。自2015年之後，卻再也沒有上馬新的核電機組，並持續3年時間。

國家發改委能源所原所長周大地指出，「核電對經濟的拉動，對能源結構的調整，有著重要的意義」。過去3年來，沒有上線新的核電機組，主要是「沒有技術可用」；一是為了核電發展更安全，淘汰二代核電機組；二是「華龍一號」當時尚屬於示範建設階段，短期內難以投入使用；最後一個原因，則是中國從美國引進的第三代核電機組「AP1000」，直到2018年才在浙江三門核電廠正式實現商運。

周大地說，儘管福島核電事故已過去多年，但留下的陰影還在影響中國核電發展，「我認為，目前的核電技術已經足夠安全了，但由於核電的特殊性，它需要安全再安全」。

▲中國第一座大型核電站「廣東大亞灣核電站」。（圖／CFP）

根據《中國核電中長期發展規劃》，2020年在運的核電規劃裝機，容量要達到5800萬千瓦，在建3000萬千瓦。但國家能源局最新發布的數據顯示，截至2019年1月20日，全國在運核電機組裝機容量為4590萬千瓦，在建機組僅1218萬千瓦。顯見在運和在建核電機組總裝機容量，距離2020年目標還差3000萬千瓦。成為重啟核能建設的原因之一。

中國三大核電集團之一的中廣核的董事長賀禹日前表示，「中國核電出口的產業基礎不斷增強，配套產業和資源已具備支撐每年在全球市場新開工建設10台至12台核電機組的能力」。且能提供核電裝備的企業包括，上海電氣（601727.SH）、中國一重（601106.SH）和東方電氣（600875.SH）等。

▲「華龍一號」2017年5月25日5號機組進行穹頂吊裝工程。（圖／CFP）

由中國自主開發的「華龍一號」核電技術即將落地，四台已核准的機組都已通過安全評審，年前即可開工建設，施工現場的水通、電通、路通、通訊通；以及工地進行平整也都已經完成。

不僅重啟核能，大陸首組低溫型6.45兆瓦大容量風電機組，也已在遼寧大連莊河海域併網發電。

根據「中國電力企業聯合會』統計，2018年核電發電量約2944億千瓦時，同比增長18.6%，佔總發電量的4.2%，相當於少消耗0.9億噸標準煤，同時，減少二氧化碳排放2.8億噸。周大地說，「和太陽能、風能等可再生能源一樣，核電也是一個國家實現能源結構調整目的的最佳選擇」。