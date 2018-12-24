設備故障數度延宕！福島核電廠明年3月重啟核燃料取出作業

▲消息人士指出，東電有望在2019年3月重啟核燃料棒移除作業。（示意圖／路透社）

國際中心／綜合報導

日本東京電力公司傳出將在2019年3月底嘗試性的從福島第一核電廠的3號機內的乏燃料池中，取出部分燃料棒，並在夏天正式啟動全面的核燃料取出作業。事實上，東電原本計劃於11月就要展開取出作業，但是由於設備接連故障，才會造成計畫延遲，但目前已經確定各項裝置的維修時間，預計明年即可重啟作業。

根據《共同社》報導，用來取出反應堆廠房頂層燃料池中燃料棒的燃料處理機與起重機，本來是透過遠端操控進行移除作業，但是從3月以來，卻故障頻發，甚至有多處的纜線出現毀損，導致東電被迫中斷核燃料移除作業。由於乏燃料會持續發熱並釋放強輻射，必須放置在乏燃料池中保管，使其冷卻並隔離輻射。

▲日本福島第一核電廠，在2011年3月11日強震海嘯後，引發爆炸起火，導致輻射外洩。(圖／達志影像／美聯社)

據悉，福島第一核電廠3號機組內總共保留566根乏燃料與新燃料，對報廢作業成為一大隱憂。東電表示，從乏燃料池中取出燃料棒後，會移到廠區內的其他設施，目標在2020年內完成所有搬運作業。另外，東電原本計畫於2014年底開始3號機組的燃料棒搬運作業，但是現場的輻射量超標，且因氫氣爆炸所造成的瓦礫堆難以清除，已經數度延期。而除了3號機組外，1、2號機組內的燃料棒則預計於2023年開始移除作業。