雲端最前線／花旗銀行驚爆大當機 客戶存款全部歸零

新聞節目中心／綜合報導

花旗銀行30日驚爆電腦大當機，有民眾到《ETtoday新聞雲》投訴，指出他在花旗網站查詢交易時，發現帳戶餘額全數歸零，甚至還被倒扣成為負數，前往實體ATM去查詢後，結果也是一樣，造成民眾極大恐慌，也引起金管會再度高度關注。《雲端最前線》31日邀請資深媒體人鄭師誠、資深媒體人彭華幹、前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討花旗銀行大當機事件引發的資安疑慮。

花旗銀行30日驚爆電腦大當機，有民眾到《ETtoday新聞雲》投訴，指出他在花旗網站查詢交易時，發現帳戶餘額全數歸零，甚至還被倒扣成為負數，前往實體ATM去查詢後，結果也是一樣，造成民眾極大恐慌，也引起金管會再度高度關注。

對此花旗銀行則澄清表示，有關媒體報導客戶帳戶歸零一事，不符合事實，在進行系統例行過帳檢查時，發現少部分客人台幣提款交易不能順利進行，已經立即著手解決。花旗強調，沒有任何客戶的權益會因為此事件受到影響，客戶在花旗的存款非常安全，懇請客戶放心，分行、ATM等一切交易如常；此外，企業金融系統一切正常，企業金融的客戶並沒有受到任何影響。

▲花旗銀行大當機。（圖／記者屠惠剛攝）

晚間金管會也針對此事說明，依花旗銀行解釋，部分客戶帳戶資訊發生錯誤，主要是資訊系統今天凌晨進行例行性批次過帳時，部分檔案未傳輸成功，導致部分客戶的新台幣帳戶受到影響，立即調查與處理後，已於30日下午2點20左右完成所有資料傳輸。已立即督促該行儘速妥適處理，並要求花旗銀行應維護客戶帳務資料正確及交易正常進行，確保客戶權益不受影響。

不過事實上，這起案件已經是花旗銀行近期發生的第3起電腦系統出包狀況，2018年2月時就曾爆發信用卡帳務系統出錯，導致超收持卡人的卡款，約有30萬人受影響，多收金額高達3,100萬元，創下國內銀行首度有信用卡帳務系統出問題的案例。而2018年11月，也遭客戶透過預繳卡費交易系統漏洞，刷卡消費新台幣6,300餘萬元，遭金管會開罰250萬元。

▼台1日狂搖！23：14高雄又震 4.9地震南台灣大晃一下。（圖／中央氣象局）

另外，最近地牛頻翻身，全台在48小時之內共有8次地震，其中有感地震也高達三起，此現象導致有網友在批踢踢發文討論，「快要過年是不是都會有地震？」並舉出2016年小年夜地震造成台南維冠大樓倒塌，2018年2月6日也發生了花蓮地震，引起熱議。對此，中央氣象局地震測報中心課長林祖慰31日上午指出，近幾次的地震都是獨立地震，並非餘震。他還強調，宜蘭外海地區是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞擠壓的區域，因此容易發生地震；這種規模3到4的地震經常發生，並沒有異常情形。《雲端最前線》31日邀請資深媒體人鄭師誠、資深媒體人彭華幹、前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討近日地牛翻身頻率對台灣可能造成的影響。