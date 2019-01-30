拖鞋教師「謝爸」自撞亡！27年沒離開193線　師生暴哭：你怎麼偷下車

▲熱血拖鞋教師謝明賢被學生「喊爸」，27年沒離開過花蓮193線！（圖／翻攝謝明賢臉書）



社會中心／花蓮報導

畢生奉獻教育，花蓮縣玉里鎮春日國小49歲教導主任「謝爸」謝明賢，深耕偏鄉教育27年，以校為家，2003年曾獲首屆史懷哲優良教師獎，去年12月他因腎病請長假，近日好不容易好轉，28日隨即返校關心學童，晚間疑似精神不濟開車自撞身亡，悲劇傳回學校，師生難忍悲慟，落淚哽咽說「你怎麼偷偷下車，卻沒有跟我們說，全校都在等你…」

事發於28日晚間10時許，謝明賢駕駛自小客車，沿著193線南下直行經觀音路段時，在103.8公里處，不明原因駛入對向車道自撞路樹，造成左側車頭毀損，經搶救送醫，因頭部受傷、胸腔肋骨斷裂，緊急送往慈濟玉里分院後仍宣告不治身亡。警方調查，謝明賢沒有飲酒，疑似疲勞駕駛，車禍原因仍待進一步釐清。

▲謝明賢曾說，「教育的目的，不應該只為了教出上流社會、高知識份子，即使學歷不高，只要不走偏路，懂得回饋社會，就是成功的教育」。（圖／翻攝關懷台灣文教基金會）



▲謝爸自撞身亡，師生暴哭：全校都在等你…你怎麼偷下車。（圖／翻攝謝明賢臉書）



穿著藍白拖、香菸不離手，謝明賢打扮不修邊幅，外表不像個老師，奉獻27年教職生涯，幾次轉調「從沒離開過193線」，連2017年參加教師節表揚，也是穿著拖鞋上台。春日國小校長楊正雄說，謝明賢在學校被孩子稱為「謝爸」，就連學校外出參加活動，家長聯絡人那一欄，填的都是他的名字，是公認的孩子王，服務期間致力辦活動、講座，忙於學務還常常在校過夜，幾乎以校為家。

很喜歡小孩的謝明賢，全心投入教育，多年前曾經小中風，去年12月爆發腎臟病，向學校請半年病假至今年7月，因接洽了東吳大學營隊的工作，雖然有其他老師接手，他仍放心不下孩子，28日身體好轉隨即回到學校關心。楊正雄當天中午才遇到他，希望他好好休息，他卻回說「在家也很無聊」，待到很晚才開車返家，結果傳出車禍噩耗。

張姓助理接受《聯合報》訪問時當場淚崩，哭說8年前謝明賢創立才藝班後，每個假日都到學校陪孩子，他3年前被邀請來教美術，跟著謝一路交到線在，「沒看過那麼認真的老師」。另一名同事也難過說，認識謝7年，前一天還在談教育夢想，下一秒竟然人就不再了，「真的很痛！你怎麼偷偷下車，卻沒有跟我們說，全校老師都還在等你…」

事實上，謝明賢從台南師專畢業就到花蓮最偏遠的河東地區教書，位於193線道上的春日國小，國小僅39人、幼兒園30人，擁有南區最大的「河東假日才藝學院」才藝班，8年前由謝明賢一手創立，號召自己的親朋好友，貢獻個人專長，自掏腰包、募款得來經費，開課包括珠心算、吉他、爵士鼓、鋼琴、扯鈴、腳踏車維修、美術等12種課程，且全部免學費，唯一要求「有事不能來一定要請假」。

謝明賢曾說，教育的目的，不應該只為了教出上流社會、高知識份子，即使學歷不高、藍領階級，只要不走偏路、懂得回饋社會，具備對事物的鑑賞力與感知力，就是成功的教育。

謝明賢認為，外界總把「為偏鄉付出」的老師講得很偉大，但其實，每天面對生活困境的家長與孩子，才是真的偉大，「偏鄉孩子哪有那麼窮，我們應該建立他們是很快樂的形象，而不是用可憐的方式吸引外界同情」，在世時的願望，就是要培養10年、20年後的家長，從他們還是孩子時就開始，等他們長大，就會跟自己有同樣思維，了解教育下一代有多重要。