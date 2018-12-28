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1919環台募款車隊幸福巴士　用愛與尊重來幫助陪伴無情荒地　

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▲1919環台募款車隊幸福巴士　用愛與尊重來幫助陪伴無情荒地。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲環台勇士暫離環台公路遊潟湖。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為呼籲社會大眾捐款救助急難家庭，由基督教救助協會、空中英語教室所發起的「第十七屆1919愛走動」─單車環台募款暨幸福巴士，28日是環台第6天，已繞全台半圈，車隊今天從台南市出發途經高雄岡山、楠梓、大寮，將在傍晚抵達屏東東港。

沿途拜訪岡山、右昌、潮寮1919服務中心，並前往919食物銀行高雄倉儲，關心並了解當地弱勢家庭的情況。

▲1919環台募款車隊幸福巴士　用愛與尊重來幫助陪伴無情荒地。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲押騎的涂育廷對姨丈謝金河的愛有深刻印象▼1919環台半圈了喝茶再繼續上路。

▲1919環台募款車隊幸福巴士　用愛與尊重來幫助陪伴無情荒地。（圖／記者陳崑福翻攝）

環台募款暨幸福巴士1919環台車隊在12月23日清晨於凱達格蘭大道啟行，以逆時針方向，14天騎乘100個郷鎮1200公里，沿途拜訪26個1919服務中心及關懷弱勢家庭。

車隊27日中午抵達北門嶼長老教會，1950年代北門、學甲、布袋、義竹等地區流行性烏腳病，當時在北門執醫的「烏腳病之父」王金河醫師，得到基督教芥菜種會孫理蓮宣教士與謝緯醫師的幫助，建立此教會，並設立免費診治的烏腳病醫院、病患習藝所，是烏腳病患身心靈極大的支柱。

參加1919環台已5次的募款勇士涂育廷，是王金河醫師的外甥，長年擔任1919車隊的押騎，往往需要陪伴騎乘落後的隊員，涂育廷受王金河這份無私的愛深深影響。

明天車隊將從屏東的東港碼頭，搭船前往小琉球，造訪小琉球環島公路，這也是車隊首次前往，頂著強烈的東北季風騎車，隊員們將身處如同急難家庭的逆風困境，想必將格外有感。下午將到林邊1919服務中心（林邊聖教會）關心當地社區的弱勢狀況與急難受助戶。

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關鍵字：1919,幸福巴士,環台,車隊

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