拐2正妹女學員上摩鐵！　心靈狼師沉澱儀式「蠟油滴下體」性侵

▲心靈狼師吳東融。（圖／記者吳銘峯攝）



突發中心／新北報導

新北市一名吳姓廚師突開竅後當起了「心靈導師」，之後開班授課，沒想到卻以「開脈輪」等儀式騙漂亮的女學員到摩鐵，指侵、逼對方口交得逞，甚至對被害人下體滴香氛蠟油。刑事部分，最高院審理後，依多項強制性交、強制猥褻罪，將吳男判刑6年定讞。民事部分，新北地院判他須賠償2名被害人120萬元，可上訴。

吳姓男子高職畢業後，打零工維生，還曾經當過廚師，之後突然於2014年開竅，在台北開設「GET成功易開罐」當起心靈導師，甚至成立多家空頭公司，在網路上炫富，吸引貌美女性變成學員；2016年，他開出的15堂課收費2萬元，卻還有多達300人報名。

吳姓男子開班後，從中鎖定2名女學員，把她們各自私下約到摩鐵開房，進行「心靈沉澱儀式」，要女學員把身上的衣服脫光，並在身體多處擺上「心靈寶石」稱這樣有助於讓能量轉動，更誇張的是居然點燃精油香氛蠟燭，把蠟油塗抹在學員下體，猥褻、性侵得逞。

刑事部分，一二審法院審理後，均依照多項強制性交、強制猥褻罪，將他判刑6年；案經上訴第三審，最高法院駁回上訴，全案定讞。民事部分，2名學員合計對吳男求償150萬元，經新北地院審理後，判吳男需賠償120萬元，可上訴。

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