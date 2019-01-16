為討債監禁情侶逼演活春宮　輪番痛毆虐死人丟騎樓

▲女子遭棄屍騎樓案，最高法院判刑定讞。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

嘉義縣女子陳睿潔，不滿朱姓女網友以及朱的男友，積欠出遊費用，再加上自己劈腿2網友，擔心被拆穿。陳女因此夥同多名網友，將朱女情侶檔囚禁，期間輪番動私刑圍毆，又逼2人演活春宮，最後虐死朱女，將屍體棄置騎樓。最高法院審理後，將動手的3名網友，分別判刑8年6月至14年6月定讞。

至於陳女先前就被依「傷害致死」、「強制性交」等罪判刑22年定讞，陳女的溫姓男友也被判刑11年3月，因未上訴第三審，2人均已定讞。

判決指出，本案關係人全都是網路上認識的網友，也都是LINE群組「真心好友」的成員。死者朱女與男友，先前住在陳女租屋處，就已經積欠費用；之後陳女與溫男交往，搬去與溫男同住時，朱女也帶著男友一併投靠。

溫男多次向朱女催討先前的出遊費用6萬元，均未討得；陳女則擔心自己以假身分劈腿的事情被拆穿，因此找了張姓、陳姓、謝姓等3名網友，幫忙討債。2016年底，一夥人私行拘禁朱女與其男友，動手毆打2人，還逼朱女替男友口交，上演活春宮。2人被凌虐多天後，朱女因不堪虐打，4天後晚間死亡。陳女發現朱女死亡後，逼迫死者男友處理屍體，男友只好將屍體棄置騎樓，打電話報警。警方循線逮捕陳女等人。

陳女等人陸續遭起訴、判刑。其中3名網友的部分上訴第三審，最高法院認為原審認事用法並無違誤，駁回上訴定讞，3名網友分別判刑8年6月至14年6月不等。

