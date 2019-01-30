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神壇前只准穿內衣！乩童「趁濟公來了」襲胸女信徒...強辯：人神分離

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拜拜,廟,姻緣,算命,流年,安太歲,許願,八字（圖／記者張一中攝）

▲鍾男提出人神分離，不過法官仍不採信，駁回上訴。示意圖與本案無關。（圖／記者張一中攝）

地方中心／高雄報導

曾任議員助理的鍾姓男子在高雄市三民區開設私人神壇供信眾問事，並擔任濟公乩童，不料卻要女信徒在問明牌時脫衣，再趁機襲胸，甚至還在進香夜宿時強壓女信徒的身體，摸奶、碰下體，行徑十分囂張。高雄地院審理後，一審依強制猥褻罪判鍾男4年2個月；他不服上訴至二審，被高雄高分院駁回。

判決書指出，鍾姓男子得知小萍（化名）胸部長了纖維瘤，竟然以因果問題為藉口睡在同一張床，再趁夜間撫摸胸部得逞；除此之外，居然還聲稱「處理無形的東西」要在場的7名女信徒脫掉上衣，全身只剩單薄的內衣。

最誇張的是2017年8月10日，他以濟公師父降駕需要協助為由，要小惠（化名）到神壇幫忙，到了晚間藉故請對方為他按摩，再假借要除晦氣，將人強壓在床上，伸手撫摸胸部、下體得逞。小惠驚嚇之餘，趕緊傳訊男友「救我，快點，他人神不分了」。

事後小惠的事情傳開，鍾男還恫嚇男信徒「看你們要怎麼鬧，我跟你們講，你們會斷腳喔，你們試試看」等詛咒話語，被法院依恐嚇罪則判刑1年有期徒刑，如易科罰金36萬元。

鍾男甚至把猥褻的事情，全推給「濟公」，主張當時的狀態屬人神分離。他強調，事發處在起乩狀態，並不知情這些事，經友人告知才知道有用扇子碰觸到胸部；不過法官全不採信。

法官審理後認為，鍾男的行為對一般社會常情及敬畏鬼神論者而言，已經足以使人心生畏懼，且他利用一般民眾敬畏鬼神的心態強制猥褻得逞，惡性重大，依強制猥褻罪判鍾男4年2個月；鍾男不服上訴至二審。高雄高分院審理後，仍不採信鍾男說詞，駁回上訴，維持一審原判。

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