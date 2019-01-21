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少女車上遭指侵　「第一次要到旅館做」智取惡狼

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▲陳姓男子駕車載被害少女到台南市北區力行公園附近，在車上欲性侵被害人。（圖／示意圖，翻攝自google maps）

▲陳姓男子駕車載被害少女到台南市北區力行公園附近，在車上欲性侵被害人。（圖／示意圖，翻攝自google maps）

記者林悅／台南報導

有性侵前科陳姓男子在line認識念高一的16歲少女，陳男以5萬元陪聊天利誘少出見面，並加碼30萬要求陪上床被少女拒絕，陳男硬上不成強對少女方「指侵」，少女利用陳男載她到汽車旅館與櫃檯人員洽談時，大聲呼救逃離狼爪，台南地院依強制性交罪判陳男8年徒刑，還可上訴。

判決指出，陳男與被害人是在LINE認識的網友，於2018年1、2月間，陳男不斷以line與被害少女聯繫，藉口給金錢為代價、要求少女出來見面及伴遊，少女起初拒絕，後來陳男不斷提高價碼、說願意支付5萬元換與少女見面聊天，被害人才答應在同年2月22日晚間10時許見面。

22日當晚10時30分許，陳男開車到台南市北區開元路與南園街口，待少女坐進陳男車子後座，陳男說可給10萬元，只要少女陪他10分鐘，後來又不斷提高價碼到20萬元、30萬元，希望能與少女上床「做愛」，但被少女拒絕，強調只能純聊天，不能上床。

陳男見狀即把車子開到北區力行公園路邊停車，陳男爬到後座，強脫少女的長褲與內褲、並抬高少女雙腿欲「硬上」，但被害人不斷反抗掙扎而未果，陳男轉而用手指對女方下體「指侵」得逞。

被害人受害後，機智虛以委蛇假裝說要上廁所，且「第一次」一定要到旅館做，說服陳男把車子開到永康區1家汽車旅館後，被害人利用陳男搖下車窗與櫃檯人員洽談「休息」時，突然大聲呼救，陳男大驚下把車開進旅館內，讓被害人下車，隨即驅車逃離汽車旅館，被害人報警偵辦。

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關鍵字：色男,聊天,上床,指侵

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