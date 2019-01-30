　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交大 「國道路況通」APP助春節旅運　網友敲碗求iOS版本

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼交大資工研發「國道路況通」 。（圖／交通大學提供）

▲交大資工研發「國道路況通」，提供用路人在即將到來的春節連假，及時了解行車資訊。 （圖／交通大學提供）

記者崔至雲／台北報導

國立交通大學資工系教授張明峰與研究生王景玄、陳宇晨、林衍百，有感於每次塞車時不了解前方路況及原因的焦慮，研發出可以讓駕駛充份並即時了解前方路況和事件，同時可以提升行車安全的APP「國道路況通」。提供用路人在即將到來的春節連假，及時了解行車資訊。

張明峰表示，他經常於周末假期行駛高速公路往返豐原，每次遇到塞車時，都想了解前方路況？塞多長距離？塞車原因等路況資訊，因此從去年8月開始帶領實驗室同學研發「國道路況通」。終於在15日在google play上架，並獲4000用戶下載。日前在FB汽車相關社團分享，也得到熱烈回應；很多網友要求iOS版本。

「國道路況通」的特色為駕駛不需分心點選畫面，APP即可動態顯示前方10-30公里之路況，包含行車速度和交通事件；且因有效利用App即時偵測路況資訊，彼此之間形成一互助的平台，當前方使用者緊急煞車，能於1秒之內警示後方使用者。APP介面簡潔，車速、路況、測速照相直接以相對位置呈現；前方10公里的路況一目了然。此外，使用者只需1-2次點選，就可回報道路事件，讓即時路況分享更便利。

▲▼交大資工研發「國道路況通」 。（圖／交通大學提供）

▲交大資工「國道路況通」APP，網友認為操作簡單，方便操作 。（圖／交通大學提供）

「國道路況通」透過長期和中華電信研究院智慧聯網所合作開發交通資料分析與預測之研發工作。充分整合高公局所有公開交通資料，包括ETC車速/旅行時間，車道上偵測器量測車速和車流量，即時交通事件資訊。同時也融合警廣事件和APP用戶回報的事件，提高路況資料的即時性及精準度。

張明峰教授建議，過年交通尖峰時間，出門前查看高公局1968網頁，選擇較佳出發時間；行駛國道使用「國道路況通」即時明瞭前方路況，是春節旅運最佳組合。「國道路況通」目前僅推出Android系統版並支援所有國道，近期將陸續推出加入快速道路資訊之版本，並在年後開發iOS版本，回應iPhone用戶的要求。也提醒使用者，在無GPS訊號之處無法定位，因此在隧道中尚不能動態顯示前方資訊。

▲▼交大資工研發「國道路況通」 。（圖／交通大學提供）

▲交大資工研發「國道路況通」APP 。（圖／交通大學提供）

ET快訊
幫母送貨卻連撞4法拉利！新北市府今送孝子544萬捐款
先中1千又中2千...再中200萬加賓士！台南強運女當場尖叫
與陪酒妹玩「揉乳遊戲」16小時　臥底警：不揉會被懷疑

關鍵字：交大,國道路況通,APP,春節,旅運,iOS,春節塞車

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

開了10年還要排2hrs！他問「石二鍋紅什麼」　內行人神解：這杯才是主體

年薪80萬「覺得很多嗎？」！護理師吐「血汗日常」　曝態度差真相…網看哭

「月繳5位數孝親費」遭父母羞辱！弟就爽躺啃老　她淚崩：女兒錯了嗎

19所師培大學確定開課！　教育部盼10年內有萬名教師可全英文教學

「碳烤起司瀑布」吐司溢出滿滿的幸福❤ 　假日來去信義區百貨吃早午餐

春節這5天　台中路邊停車不用錢

年貨大街太坑！超便宜餅乾工廠「整袋1張百元鈔」爆紅...在地人：拜託低調

中研院證實大潭有「柴山多杯孔珊瑚」　環團轟中油霸王硬上弓

過年不卡油！　營養師傳授健康秘笈大公開

除夕若太忙拜拜可提前！專家：先告知祖先和地基主就OK

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

開車遇幼童衝馬路..差2m就撞到　家長竟回嗆：小孩要怎麼顧!!!!!

17歲屁孩「派出所旁」狂開30槍 秒被壓制！現場如彈殼亂葬崗

跳車求救畫面曝光！高雄男砍妻7刀 疑又朝背插10cm鐵條...她浴血逃生

追到郭雪芙「秒甩1年半正宮」！　孫其君睡進她家...女友崩潰

鬼叫哥突唱愛情恰恰...正妹傻爆眼 五音不全引刺青男「怒拍桌」關注

開了10年還要排2hrs！他問「石二鍋紅什麼」　內行人神解：這杯才是主體

年薪80萬「覺得很多嗎？」！護理師吐「血汗日常」　曝態度差真相…網看哭

「月繳5位數孝親費」遭父母羞辱！弟就爽躺啃老　她淚崩：女兒錯了嗎

19所師培大學確定開課！　教育部盼10年內有萬名教師可全英文教學

「碳烤起司瀑布」吐司溢出滿滿的幸福❤ 　假日來去信義區百貨吃早午餐

春節這5天　台中路邊停車不用錢

年貨大街太坑！超便宜餅乾工廠「整袋1張百元鈔」爆紅...在地人：拜託低調

中研院證實大潭有「柴山多杯孔珊瑚」　環團轟中油霸王硬上弓

過年不卡油！　營養師傳授健康秘笈大公開

除夕若太忙拜拜可提前！專家：先告知祖先和地基主就OK

叢林滑翔、搭遊輪闖綠色仙境　昆士蘭5大熱帶雨林仙氣景點

滿座公車2人爭奪博愛座　對罵「土匪、鬼怪」乘客加入大混戰

蔡旻佑睽違3年發片　過年大紅包寵爸媽：數字會滿意！

開了10年還要排2hrs！他問「石二鍋紅什麼」　內行人神解：這杯才是主體

年薪80萬「覺得很多嗎？」！護理師吐「血汗日常」　曝態度差真相…網看哭

扛世界12強賽韓國王牌？　柳賢振：能參加的話很光榮

馬杜洛釋善意！　願與反對派談話、支持提前改選議會

中職／彭政閔明年出國培訓教練　劉志威：大聯盟為主

募集豬隊友！過年就到兒童新樂園　生肖屬豬入園免費

母過世後..妞妞連7過年都工作！　孤獨逛年貨：感受不到家了

媽媽...我要吃啦！米克斯故意推倒罐子　急到跺腳「碎碎唸」

生活熱門新聞

22K男想吃春水堂　看菜單要花..

27年沒離開193線　拖鞋教師..

兒怨「大餐碗像狗用的」　機智媽..

發3萬年終！遭員工嫌沒誠意退還

拉麵170元超貴！他買1碗遭嗆..

他戴耳機快走猛排氣　轉頭一看超..

快訊／13：21地牛翻身　最大..

工地裝修到一半！老闆偷塞5萬年..

台灣編舞家張婷婷逝世　享年45..

漢人「食人肉」、「熬番膏」　課..

小媽媽不知生父是誰　爽領2份生..

扇子out！狂新娘出嫁丟冷氣　..

未婚夫幫簽收！她看包裹崩潰：驚..

月租80萬元！台北首家金礦咖啡..

更多熱門

相關新聞

金豬年星座命盤大解密　這兩星座今年財運最旺

農曆春節即將到來，大家都希望能在新的一年財運亨通、萬事如意，星星教授安格斯今（30）日在ETtoday新聞雲節目《雲端最有錢》中就分享了哪些星座今年在財運、桃花運等方面會有不錯的表現。

「風吹過就痛」　NONO呼籲保健

YouTube將可離線觀看！Android或iOS皆適用

盧秀燕逛魚市果菜市場　掌握供銷

台鐵宣布：春節每天發「1千5出勤獎金」！

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

22K男想吃春水堂　看菜單要花500元沉默

27年沒離開193線　拖鞋教師自撞亡

拿刀劃嬰兒肚臍要「放氣」　竟流出50cm腸子

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實

兒怨「大餐碗像狗用的」　機智媽霸氣化解

王建復鬆口「與蘇晏霈」真實關係

油漆工撞殘女遭肉搜　父親出面幫賠錢

發3萬年終！遭員工嫌沒誠意退還

拉麵170元超貴！他買1碗遭嗆噁心

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

躲兵役變性！歐巴型男砸49萬變這樣

情侶不租凶宅慘被告　房東竟是張淑晶

昆凌「凸肚照曝光」爆懷了第3胎！

單身姐喊沒男友更好！曬房間照網暴動

孫安佐狂接4業配「1週賺40萬」！業界人士曝內幕

更多

最夯影音

更多

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面