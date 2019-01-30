交大 「國道路況通」APP助春節旅運　網友敲碗求iOS版本

▲交大資工研發「國道路況通」，提供用路人在即將到來的春節連假，及時了解行車資訊。 （圖／交通大學提供）

記者崔至雲／台北報導

國立交通大學資工系教授張明峰與研究生王景玄、陳宇晨、林衍百，有感於每次塞車時不了解前方路況及原因的焦慮，研發出可以讓駕駛充份並即時了解前方路況和事件，同時可以提升行車安全的APP「國道路況通」。提供用路人在即將到來的春節連假，及時了解行車資訊。



張明峰表示，他經常於周末假期行駛高速公路往返豐原，每次遇到塞車時，都想了解前方路況？塞多長距離？塞車原因等路況資訊，因此從去年8月開始帶領實驗室同學研發「國道路況通」。終於在15日在google play上架，並獲4000用戶下載。日前在FB汽車相關社團分享，也得到熱烈回應；很多網友要求iOS版本。



「國道路況通」的特色為駕駛不需分心點選畫面，APP即可動態顯示前方10-30公里之路況，包含行車速度和交通事件；且因有效利用App即時偵測路況資訊，彼此之間形成一互助的平台，當前方使用者緊急煞車，能於1秒之內警示後方使用者。APP介面簡潔，車速、路況、測速照相直接以相對位置呈現；前方10公里的路況一目了然。此外，使用者只需1-2次點選，就可回報道路事件，讓即時路況分享更便利。

▲交大資工「國道路況通」APP，網友認為操作簡單，方便操作 。（圖／交通大學提供）



「國道路況通」透過長期和中華電信研究院智慧聯網所合作開發交通資料分析與預測之研發工作。充分整合高公局所有公開交通資料，包括ETC車速/旅行時間，車道上偵測器量測車速和車流量，即時交通事件資訊。同時也融合警廣事件和APP用戶回報的事件，提高路況資料的即時性及精準度。



張明峰教授建議，過年交通尖峰時間，出門前查看高公局1968網頁，選擇較佳出發時間；行駛國道使用「國道路況通」即時明瞭前方路況，是春節旅運最佳組合。「國道路況通」目前僅推出Android系統版並支援所有國道，近期將陸續推出加入快速道路資訊之版本，並在年後開發iOS版本，回應iPhone用戶的要求。也提醒使用者，在無GPS訊號之處無法定位，因此在隧道中尚不能動態顯示前方資訊。

▲交大資工研發「國道路況通」APP 。（圖／交通大學提供）

