籲摒棄「仇中」思維！解放軍少將：台灣需要一場思想解放

▲王衛星認為，中華民族邁上偉大復興的征程，台灣同胞不應該缺席，圖為兩岸關係示意圖。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

解放軍少將、大陸軍事科學院副政委兼紀委書記王衛星30日指出，改革開放極大改變了中國的面貌，也讓兩岸同胞看到了和平統一的希望，兩岸社會制度不同，不是統一的障礙，今天的台灣應該有一場徹底的思想大解放，摒棄「仇中」思維，體認兩岸血肉相連、徹底拋棄對「台獨」的一切迷思，兩岸關係和平發展就會有前途，台灣的發展也會大有前途。

王衛星在30日發表於《環球時報》的文章中寫道，70年來，兩岸就像一母同胞，雖家遭不幸失散分離，但始終是打斷骨頭連著筋的骨肉至親，都完整保留著中華民族傳統的血脈，大陸改革開放取得巨大成就，也包含台灣同胞的貢獻，當中華民族邁上偉大復興的征程，台灣同胞不應該缺席，也不能缺席。

王衛星指出，10多年前，曾有民進黨新生代人士來大陸參訪座談時說，他們要試試「台獨」能不能搞成，10多年過去了，當年那位人士再來大陸參訪時卻對筆者理性地說，「台獨」瞎折騰，只能害人害己，確實走不通。

▲王衛星強調，唯有兩岸勠力同心，台灣才有真正的前途和希望。（圖／路透社）

王衛星表示，歷史再次把機遇送到了兩岸中國人手裡，「機不可失，時不再來」，客觀地說，兩岸畢竟對峙了70年，各自都形成了一定的思維定式，在某些問題上有時難以達成共識，這是正常的，凡事總有個調適過程，但千萬不要在未明真相之前曲解扭曲。

王衛星認為，要克服狹隘心態，放眼看大陸、望世界，觀大勢、察全局，坐井觀天、「小確幸」沒有明天；要摒棄「仇中」思維，體認兩岸血肉相連、命運與共的同胞關係實質，切實滿足台灣民眾希望過上最美好生活的願望；要擺脫「恐共」情緒，不要讓「民主政治」迷亂台灣同胞觀察、感觸祖國大陸社會治理體制的視野。

王衛星強調，唯有兩岸勠力同心，在共圓中華民族偉大復興中國夢的征途中共同奮鬥，台灣才有真正的前途和希望，「假如台灣的政黨是能夠跳脫固有的思想窠臼，在面對現實和把握大勢的基礎上不斷調整政策，兩岸關係和平發展就會有前途，台灣的發展也會大有前途」。