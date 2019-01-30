鄭麗君掌摑事件　國台辦：民進黨應反思為何發生

▲文化部長鄭麗君回應呼巴掌事件。（圖／記者季相儒攝）

記者蔡浩祥／綜合報導

文化部長鄭麗君出席華視《關懷演藝人員春節餐會》，不料鄭麗君在會場中逐桌敬酒時，遭資深藝人鄭惠中打了一巴掌，讓「轉型正義」問題再次端上檯面。國台辦發言人馬曉光表示，「民進黨當局應該反思，為什麼會發生掌摑這樣的事情」。

鄭麗君在臉書上坦言當下確實被突如其來的巴掌嚇到，同時也譴責暴力行為，表示「個人受辱事小，但台灣得來不易的民主不容受到傷害」。

▲資深藝人鄭惠中。（圖／記者張君豪攝）

不過，現場陸媒問道，鄭麗君支持文化「台獨」、「去中國化」，但其家人卻長期在大陸投資。馬曉光則重申反對台獨在大陸掙錢。

馬曉光說，我們的立場和態度都是十分明確的，也是十分堅決的，我們絕不允許任何人、任何企業一方面在大陸賺錢，另一方面卻支持「台獨」分裂活動，破壞兩岸關係。

另外，去年在台灣熱播的《延禧攻略》被納入大學學測題目，馬曉光表示，兩岸同胞都是中國人，中華文化是我們共同的根和魂。

他說，近些年來，大陸優秀影視劇在台灣受到了觀眾熱捧，產生了廣泛影響，這是很自然的事。至於說你講的學測，我想，它也是在追熱點。

▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者蔡浩祥攝）