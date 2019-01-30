「從容地為自己善終」　宜縣消保官3代同堂簽署預立醫囑

▲宜蘭縣消保官王雅琳一家5口（圖左），都簽署預立醫囑，成為宜蘭縣首批簽署者。羅東博愛醫院提供。（圖／羅東博愛醫院提供）

記者游芳男／宜蘭報導

6日病人自主權利法正式上路，以確保每位完全行為能力者在生命盡頭，皆可以從容地為自己有尊嚴善終。羅東博愛醫院是宜蘭縣衛生局指定的示範醫療機構，21日起開辦預立醫療照護諮商門診；而宜蘭縣消保官王雅琳一家5口預約諮商，會後簽下5份決定書，成為宜蘭縣首批預立醫囑的3代同堂簽署者。

「人生無常，人命在呼吸間，一秒間過不了關生命就結束了。」成為宜蘭縣首批預立醫囑的3代同堂簽署者，宜蘭縣消保官王雅琳認為生與死都是生命的展現，因此希望在意識清楚時，決定自己於生命終點時的品質與尊嚴，以正面、健康的態度來圓滿生命的內容。而王的24歲兒子則說，過去曾探望長年臥床的親戚，對生命很有感觸，他強調，照顧家人是自己責無旁貸的責任，但也尊重爸媽和阿公阿嬤的決定，相信他們所選擇的是最好的安排。

羅東博愛醫院表示，病人自主權利法著重保障國人的醫療自主權，只要是「具完全行為能力者」，無論是處於健康或疾病狀態，皆可偕2等親屬，赴開設預立醫療照護諮商門診的醫院進行「預立醫療照護諮商」（ACP），共同討論5種特定臨床狀況下，希望的醫療照護與善終選項，再簽署「預立醫療決定書」（AD），最後由醫院上傳至衛福部並註記於健保卡上。

該院的諮商門診21日正式開跑，宜蘭縣消保官王雅琳有感生死皆是自然，日前與父母親、丈夫及兒子預約諮商，一家5口在專業醫護、社工人員面前，敞開心胸討論未來可能面臨的臨終醫療難題。

在近2小時的諮商中，王雅琳一家人針對醫療名詞及定義的不解處，向負責諮商門診的醫師張賢政、護理師黃欣綺和社工師黃子明積極詢問，醫護、社工人員除了解答外，也拋出各種情境與假設，引導家庭成員進行討論，最終5人都順利簽下符合自己想法的「預立醫療決定書」。

▲諮商過程將由專業醫師、護理師及社工人員陪同，確定意願人了解未來可能面對的情況，可以做的選擇。。（圖／羅東博愛醫院提供）

羅東博愛醫院醫師張政賢說，經過預立醫療照護諮商，很認真地與家人討論未來可能生病之後，想要什麼樣的生活品質、「什麼對我來說是重要的」，這樣的討論本身就很有意義，過程中也讓家人之間互相了解，平常很難談論的生死大事，藉由預立醫療決定書，確保意願人的決定可以被實現，而不是家屬未來要幫忙做決定，過程既痛苦又不確定決定是不是意願人想要的。

▲簽署「預立醫療決定書」可保障意願人面對疾病時保有自主與尊嚴，也避免家屬要做困難決定的痛苦。（圖／羅東博愛醫院提供）

羅東博愛醫院指出，醫療照護諮商門診目前是自費服務，每組意願人收費3千元，將由專業的醫師、護理人員及社工師與意願人共同討論可能面對的各種狀況，諮商後意願人也可回家再與家人多討論，日後再簽署「預立醫療決定書」，若有意願的民眾可致電（03）9543131轉7145、1083預約。