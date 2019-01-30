　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「從容地為自己善終」　宜縣消保官3代同堂簽署預立醫囑

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼宜蘭縣消保官王雅琳一家5口，都簽署預立醫囑，成為宜蘭縣首批簽署者。羅東博愛醫院提供。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

▲宜蘭縣消保官王雅琳一家5口（圖左），都簽署預立醫囑，成為宜蘭縣首批簽署者。羅東博愛醫院提供。（圖／羅東博愛醫院提供）

記者游芳男／宜蘭報導

6日病人自主權利法正式上路，以確保每位完全行為能力者在生命盡頭，皆可以從容地為自己有尊嚴善終。羅東博愛醫院是宜蘭縣衛生局指定的示範醫療機構，21日起開辦預立醫療照護諮商門診；而宜蘭縣消保官王雅琳一家5口預約諮商，會後簽下5份決定書，成為宜蘭縣首批預立醫囑的3代同堂簽署者。

「人生無常，人命在呼吸間，一秒間過不了關生命就結束了。」成為宜蘭縣首批預立醫囑的3代同堂簽署者，宜蘭縣消保官王雅琳認為生與死都是生命的展現，因此希望在意識清楚時，決定自己於生命終點時的品質與尊嚴，以正面、健康的態度來圓滿生命的內容。而王的24歲兒子則說，過去曾探望長年臥床的親戚，對生命很有感觸，他強調，照顧家人是自己責無旁貸的責任，但也尊重爸媽和阿公阿嬤的決定，相信他們所選擇的是最好的安排。

羅東博愛醫院表示，病人自主權利法著重保障國人的醫療自主權，只要是「具完全行為能力者」，無論是處於健康或疾病狀態，皆可偕2等親屬，赴開設預立醫療照護諮商門診的醫院進行「預立醫療照護諮商」（ACP），共同討論5種特定臨床狀況下，希望的醫療照護與善終選項，再簽署「預立醫療決定書」（AD），最後由醫院上傳至衛福部並註記於健保卡上。

該院的諮商門診21日正式開跑，宜蘭縣消保官王雅琳有感生死皆是自然，日前與父母親、丈夫及兒子預約諮商，一家5口在專業醫護、社工人員面前，敞開心胸討論未來可能面臨的臨終醫療難題。

在近2小時的諮商中，王雅琳一家人針對醫療名詞及定義的不解處，向負責諮商門診的醫師張賢政、護理師黃欣綺和社工師黃子明積極詢問，醫護、社工人員除了解答外，也拋出各種情境與假設，引導家庭成員進行討論，最終5人都順利簽下符合自己想法的「預立醫療決定書」。

▲▼宜蘭縣消保官王雅琳一家5口，都簽署預立醫囑，成為宜蘭縣首批簽署者。羅東博愛醫院提供。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

▲諮商過程將由專業醫師、護理師及社工人員陪同，確定意願人了解未來可能面對的情況，可以做的選擇。。（圖／羅東博愛醫院提供）

羅東博愛醫院醫師張政賢說，經過預立醫療照護諮商，很認真地與家人討論未來可能生病之後，想要什麼樣的生活品質、「什麼對我來說是重要的」，這樣的討論本身就很有意義，過程中也讓家人之間互相了解，平常很難談論的生死大事，藉由預立醫療決定書，確保意願人的決定可以被實現，而不是家屬未來要幫忙做決定，過程既痛苦又不確定決定是不是意願人想要的。

▲▼宜蘭縣消保官王雅琳一家5口，都簽署預立醫囑，成為宜蘭縣首批簽署者。羅東博愛醫院提供。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

▲簽署「預立醫療決定書」可保障意願人面對疾病時保有自主與尊嚴，也避免家屬要做困難決定的痛苦。（圖／羅東博愛醫院提供）

羅東博愛醫院指出，醫療照護諮商門診目前是自費服務，每組意願人收費3千元，將由專業的醫師、護理人員及社工師與意願人共同討論可能面對的各種狀況，諮商後意願人也可回家再與家人多討論，日後再簽署「預立醫療決定書」，若有意願的民眾可致電（03）9543131轉7145、1083預約。

ET快訊
幫母送貨卻連撞4法拉利！新北市府今送孝子544萬捐款
先中1千又中2千...再中200萬加賓士！台南強運女當場尖叫
與陪酒妹玩「揉乳遊戲」16小時　臥底警：不揉會被懷疑

關鍵字：宜蘭,病人自主權利,預立醫囑,消保官,王雅琳

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／殺牙醫無懺悔只說「死後到地下道歉」　狠男逃死刑

影／2輛BMW路口強碰！刺青男「土下座」誇張跪拜　深情擁抱2警求別酒測

北市中山區深夜傳槍響！2派酒客街頭鬥毆　警空轟6槍怒喊「趴下」　

「改朝換代前就傳毛手毛腳」　高市府男主管涉性騷3女同仁遭起底

資源回收婦堅送1.5萬元大紅包　新營消防分隊說母湯...只好轉政風

開了10年還要排2hrs！他問「石二鍋紅什麼」　內行人神解：這杯才是主體

年薪80萬「覺得很多嗎？」！護理師吐「血汗日常」　曝態度差真相…網看哭

「月繳5位數孝親費」遭父母羞辱！弟就爽躺啃老　她淚崩：女兒錯了嗎

19所師培大學確定開課！　教育部盼10年內有萬名教師可全英文教學

「碳烤起司瀑布」吐司溢出滿滿的幸福❤ 　假日來去信義區百貨吃早午餐

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

開車遇幼童衝馬路..差2m就撞到　家長竟回嗆：小孩要怎麼顧!!!!!

17歲屁孩「派出所旁」狂開30槍 秒被壓制！現場如彈殼亂葬崗

跳車求救畫面曝光！高雄男砍妻7刀 疑又朝背插10cm鐵條...她浴血逃生

追到郭雪芙「秒甩1年半正宮」！　孫其君睡進她家...女友崩潰

鬼叫哥突唱愛情恰恰...正妹傻爆眼 五音不全引刺青男「怒拍桌」關注

開了10年還要排2hrs！他問「石二鍋紅什麼」　內行人神解：這杯才是主體

年薪80萬「覺得很多嗎？」！護理師吐「血汗日常」　曝態度差真相…網看哭

「月繳5位數孝親費」遭父母羞辱！弟就爽躺啃老　她淚崩：女兒錯了嗎

19所師培大學確定開課！　教育部盼10年內有萬名教師可全英文教學

「碳烤起司瀑布」吐司溢出滿滿的幸福❤ 　假日來去信義區百貨吃早午餐

春節這5天　台中路邊停車不用錢

年貨大街太坑！超便宜餅乾工廠「整袋1張百元鈔」爆紅...在地人：拜託低調

中研院證實大潭有「柴山多杯孔珊瑚」　環團轟中油霸王硬上弓

過年不卡油！　營養師傳授健康秘笈大公開

除夕若太忙拜拜可提前！專家：先告知祖先和地基主就OK

PS不獨佔？網易收購《底特律：變人》開發商部分股權

私募基金KKR砸478億收購完成　榮化私有化下市創石化業首例

影／仁寶年終加三節3個月起跳　增加288位新生兒

神壇前只准穿內衣！乩童「趁濟公來了」襲胸女信徒...強辯：人神分離

叢林滑翔、搭遊輪闖綠色仙境　昆士蘭5大熱帶雨林仙氣景點

滿座公車2人爭奪博愛座　對罵「土匪、鬼怪」乘客加入大混戰

蔡旻佑睽違3年發片　過年大紅包寵爸媽：數字會滿意！

開了10年還要排2hrs！他問「石二鍋紅什麼」　內行人神解：這杯才是主體

年薪80萬「覺得很多嗎？」！護理師吐「血汗日常」　曝態度差真相…網看哭

扛世界12強賽韓國王牌？　柳賢振：能參加的話很光榮

媽媽...我要吃啦！米克斯故意推倒罐子　急到跺腳「碎碎唸」

生活熱門新聞

22K男想吃春水堂　看菜單要花..

27年沒離開193線　拖鞋教師..

兒怨「大餐碗像狗用的」　機智媽..

發3萬年終！遭員工嫌沒誠意退還

拉麵170元超貴！他買1碗遭嗆..

他戴耳機快走猛排氣　轉頭一看超..

快訊／13：21地牛翻身　最大..

工地裝修到一半！老闆偷塞5萬年..

台灣編舞家張婷婷逝世　享年45..

漢人「食人肉」、「熬番膏」　課..

小媽媽不知生父是誰　爽領2份生..

扇子out！狂新娘出嫁丟冷氣　..

未婚夫幫簽收！她看包裹崩潰：驚..

月租80萬元！台北首家金礦咖啡..

更多熱門

相關新聞

混凝車墜50公尺落海　駕駛甩出骨折

宜蘭30日近中午，發生水泥預拌車翻落50公尺深邊坡並墜入海中意外，1輛在宜蘭蘇澳鎮造船路往海軍蘇支部防空營防四連方向作業的水泥預拌車，30日11時53分許，在進行道路防塌工程的山路中，不慎翻落50公尺（約16層樓）深的邊坡並墜入海中，幸駕駛被救出送醫。這起意外肇事原因，正由警方調查釐清中。

李偉華選立委　打拼宜蘭新經濟

傳藝燈籠節　30萬大獎抱回家

蘭陽戲劇團要存續　自助+人助

快訊／宜蘭火警　男屋主葬身火場

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

22K男想吃春水堂　看菜單要花500元沉默

27年沒離開193線　拖鞋教師自撞亡

拿刀劃嬰兒肚臍要「放氣」　竟流出50cm腸子

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實

兒怨「大餐碗像狗用的」　機智媽霸氣化解

王建復鬆口「與蘇晏霈」真實關係

油漆工撞殘女遭肉搜　父親出面幫賠錢

發3萬年終！遭員工嫌沒誠意退還

拉麵170元超貴！他買1碗遭嗆噁心

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

躲兵役變性！歐巴型男砸49萬變這樣

情侶不租凶宅慘被告　房東竟是張淑晶

昆凌「凸肚照曝光」爆懷了第3胎！

單身姐喊沒男友更好！曬房間照網暴動

孫安佐狂接4業配「1週賺40萬」！業界人士曝內幕

更多

最夯影音

更多

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面