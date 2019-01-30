預拌混凝車墜落邊坡50公尺入海　駕駛幸運甩出骨折送醫

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭30日近中午，發生水泥預拌車翻落50公尺深邊坡並墜入海中意外，1輛在宜蘭蘇澳鎮造船路往海軍蘇支部防空營防四連方向作業的水泥預拌車，30日11時53分許，在進行道路防塌工程的山路中，不慎翻落50公尺（約16層樓）深的邊坡並墜入海中，幸駕駛被救出送醫。這起意外肇事原因，正由警方調查釐清中。

▲▼宜蘭蘇澳鎮造船路往海軍蘇支部防空營防四連方向，30日11時53分許，有1輛水泥預拌車，於山路不慎從邊坡摔落50公尺下海中。被甩出的約55歲林姓駕駛，幸雙腳骨折、頭部及雙手多處撕裂傷，意識清楚，警消搶救林男後送羅東博愛醫院救治。（圖／宜蘭消防局提供，下同）

意外發生後，警消以吊掛方式，將水泥預拌車翻落邊坡途中，被甩出的約55歲林姓駕駛救出，林姓駕駛幸雙腳骨折、頭部及雙手多處撕裂傷，意識清楚，警消搶救林男後，送羅東博愛醫院救治。

警方調查，意外現場是海軍蘇支部防空營防四連進行的道路防塌工程，水泥預拌混凝車在作業時，不慎整輛車就直接翻落50公尺（約16層樓）深的邊坡並墜入海中。

宜蘭消防局表示，經現場搶救指揮官回報，意外現場是海軍蘇支部防空營防四連進行道路防塌工程，水泥預拌車已翻落海中，初步得知約55歲林姓駕駛腿部骨折、頭部撕裂傷，意識清楚，警消人員架設下降作業進行救援，已接觸到林姓駕駛，目前正吊掛搶救送醫中。