台對大陸外銷訂單增幅6.2％　國台辦：兩岸經貿關係密不可分

▲台灣外銷大陸、港澳地區訂單數總額達到1302.3億新台幣，同比2017年增加6.2％。（圖／CFP）

記者蔡浩祥／綜合報導

雖說兩岸官方交流中斷，經貿往來卻仍是絡繹不絕。據了解，台灣外銷大陸、港澳地區訂單數總額達到1302.3億新台幣，同比2017年增加6.2％。國台辦發言人馬曉光表示，這代表兩岸經貿關係已經密不可分，「你中有我，我中有你」、「合則兩立，斷則兩傷」。

馬曉光說，兩岸經貿增幅，證明兩岸經貿發展不是任何人的意志、以任何手段去干擾破壞所能改變的。

按我財政部統計，中、美分別為我國前兩大貿易夥伴國，2017年兩岸貿易總額為1,390億美元、占我國貿易總額約24.11％，為我國最大貿易夥伴。

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／CFP）

截至2018年11月，我國對陸投資金額約1,817億美元，在我國對外投資占比約57％。

另一方面，他表示，隨著大陸不斷出台惠及台胞台企的政策措施，隨著大陸擴大開放、深化改革各種措施的不斷推出。

他強調，我們為台商台企來大陸發展，為兩岸經貿繁榮創造了良好的環境和條件。當然，我們衷心希望，而且也願意率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，使台灣同胞在大陸實現更大更好的發展。