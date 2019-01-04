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肯定習近平決心！王炳忠：我們也很心急，統一不能再拖下去

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▲王炳忠。（圖／翻攝自Facebook／王炳忠）

▲王炳忠。（圖／翻攝自Facebook／王炳忠）

記者馬叔安／台北報導

新黨發言人王炳忠4日指出，大陸國家主席、中共中央總書記習近平在《告台灣同胞書》40周年的講話，展現過去沒有過的統一決心，大陸必須告訴台灣人談統的重要，「大陸如自認代表正統中國，怎能不擔負起領導國家統一的責任？」、「統一真不能再這樣拖延下去」。

王炳忠4日於《觀察者網》發表文章《王炳忠：我們也很心急，統一不能再這麼拖下去了》，文章開頭寫道一名台大法律系的學生在網路上罵他是「滯台支那人」，「只因我公開發文肯定習近平《告台灣同胞書》40周年紀念講話，就讓她崩潰至此」。

此外，面對許多獨派網民的謾罵，王炳忠認為他們「忽然都成了中華民國的捍衛尖兵」、「第一，這些人長年挾帶優越感的所謂『台灣是多元社會』，其實一點也不『多元』。第二，習近平主席的演講，談不上什麼『封鎖』，更別說是『武力』，卻已讓島內獨派抓狂，蔡英文也不得不回應了」。

▲王炳忠。（圖／翻攝自Facebook／王炳忠）

▲王炳忠。（圖／翻攝自Facebook／王炳忠）

「民進黨自己標榜的，不就是多元社會？」王炳忠指出，習近平主席倡議，堅持「九二共識」、反對台獨的各政黨、各界別都能推舉代表來談，聽取對統一前制度安排的多元意見，「這不正是傾聽多元嗎」？

王炳忠寫道，蔡英文自創了「中華民國台灣」的論述，「只因既是『台獨』，怎又與『中華民國』這一中國政權牽扯不清？既不承認同屬一中，卻還要靠『一中』有無各表、如何表述大作文章，不正自己將從未出世的『台獨』墮胎嗎？

王炳忠在文末提到，「在聽完習主席講話的振奮後，我們所面對的，仍是『浮雲蔽白日』的台灣社會，仍是『道狹草木長』的台灣政局」、「我王炳忠，生於1987年兩岸冰融新時代的台灣人，兩岸統一的青年政治工作者，誓做頂天立地的男子漢，堂堂正正的中國人！

▲▼習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）

▲習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）

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關鍵字：告台灣同胞書,王炳忠,國民黨,習近平,民進黨

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