陳師孟：在台插五星旗非言論自由　應以「國安法」處理！





▲二水碧雲禪寺。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

政治中心／綜合報導

針對台灣街頭插上中國大陸五星旗的議題，監委陳師孟22日再巡察行程院時提到，這並非言論自由，而是「引狼入室」，應引用《國家安全法》第2條之1（不得為外國或大陸地區蒐集傳遞公務秘密）來處理，違規者可處5年以下有期徒刑或拘役，得併科新臺幣100萬元以下罰金。

監察院長張博雅率監察委員赴行政院巡查一整天，行政院則由院長賴清德帶領副院長施俊吉、秘書長卓榮泰以及政委和各部會首長等人與會。陳師孟受訪時表示，過去這2、3年，五星旗四處亂插，不論是西門町、101大樓，還是前陣子吵很兇的彰化二水碧雲禪寺，都插了很多五星旗，雲禪寺甚至登上紐約時報，但最讓他感到失望的是，政府都沒有什麼反應，畢竟這種事情上了國際新聞版面，應感到羞愧。

陳師孟說，言論自由應有所限制，不能無限上綱，建議引用《國家安全法》第2條之1規定，「人民不得為外國或大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構或其設立、指定機構或委託之民間團體刺探、蒐集、交付或傳遞關於公務上應秘密之文書、圖書、消息或物品，或發展組織」處理，意圖危害國家安全或社會安定，違反第2條之1規定者，可處5年以下有期徒刑或拘役，得併科新臺幣100萬元以下罰金。

針對陳師孟的言論，法務部長蔡清祥僅回答，會研究國安法能否適用此情形。