王炳忠、周玉蔻開庭火力猛烈　民眾好奇：在錄政論節目

▲周玉蔻和王炳忠開庭，依舊火力猛烈。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊佩琪／台北報導

新黨發言人王炳忠不滿資深媒體人周玉蔻在陸生共諜案期間，於電視政論節目上，指他接受大陸金援，提告誹謗及洩密等罪。台北地方法院開庭，2人法庭上你來我往針鋒相對，有民眾在法庭外看到2人一前一後出現，好奇詢問「是節目在錄影嗎？」周玉蔻強調，消息來源為2名電視台製作人，將聲請傳喚作證。

日前開庭，王炳忠列出7大周玉蔻誹謗的內容，法官要求周玉蔻提出書面答辯狀。這次開庭，王炳忠痛批，已經給了1個月時間，周玉蔻卻僅提出一份根本對不上的Line對話截圖，且對話的時間點是在上完節目後，無法證明事前有經過任何查證，更沒向他本人詢問就指涉他涉入共諜案。

周玉蔻則表示，她提出該時間點的截圖，因為與查證對象間平常都是電話聯絡，上節目時不便講電話，才會改以Line聯繫。至於上節目前有沒有查證，以及消息來源為何，周玉蔻表示，除了該名平日就有配合的消息來源外，還有2名電視節目製作人「有必要的話可以傳喚2人出庭作證。」

對此王炳忠相當不滿，認為周玉蔻此時又提出2名電視製作人，和過去的說法都不相同，又不肯說明2人身分，2人有何資格知道調查內容？消息會有可信度？法官則認為，要提出的應該是上節目前如何查證的證據，目前看到的都是節目播出後的Line截圖和北檢新聞稿。

至於是否向王炳忠本人查證，周玉蔻強調，當時有請廣播電台助理打電話給王炳忠，但沒接通，王炳忠反駁，他的電話被查扣，根本無法使用，雖然助理確實有打電話到新黨黨部詢問，但也非針對其父親王進步帳戶內500萬一事。

雙方火力猛烈，法官諭知，是否傳喚2名電視製作人將再斟酌，請周玉蔻提出書狀答辯，2019年3月8日將再度開庭。