冷血比特犬飼主起底！住家曝光遭噴漆　曾被館長警告「垃圾」

▲令人毛骨悚然的畫面，男子放任比特咬死浪浪，竟還面露微笑。（圖／翻攝自Facebook／基隆人踹共）

記者葉國吏／綜合報導

基隆市一位冷血飼主放任飼養的比特犬咬死流浪犬，消息經臉書專頁基隆人踹共揭露後引起網友撻伐，飼主不僅遭肉搜外還遭網友包圍，甚至還有人不滿在樓梯間噴漆，造成飼主鄰居的困擾。

陳姓民眾22日在臉書社群「基隆人踹共」貼出流浪犬遭攻擊照片，只見一隻比特犬躺臥在主人身旁休息，身旁卻有一隻爆頭流浪狗倒臥在血泊中。男飼主沒有把狗牽顧好，根本就是「虐殺流浪犬」。

▲男子放任比特咬死浪浪，竟還面露微笑。（圖／翻攝自Facebook／基隆人踹共）

網友見狀紛紛留言撻伐飼主「請正義人士快收了這個人」、「狗主人還是人嗎？」「把他關起來，放比特犬咬他，看他什麼感覺！」

▲▼冷血飼主住家遭包圍、樓梯噴漆。（圖／翻攝自Facebook／基隆人踹共）

冷血飼主的惡劣行徑再度引發鄉民正義，除了身家背景被起底，就連飼主住家地址也被公布，立即引來網友前往包圍堵人。不過飼主疑似已經逃離，讓堵不到人的網友相當不滿，轉而到樓梯間噴漆「殺狗的死人渣」6個大字，造成鄰居困擾。

▲「人獸開戰」點名惡飼主 館長：你跟我打，狗跟大雄。（圖／翻攝自館長臉書）

其實這位冷血飼主已經不是第一次放任比特犬亂咬了，在2018年5月時他就因放任比特犬虐咬一隻小黑狗登上新聞版面，惡劣行徑連館長陳之漢都看不下去，發文「你很喜歡打狗？放狗咬？來來來哩來我，找一個房間，你跟我打，你的狗跟大雄咬咬看，真他媽垃圾」。