綠營稱「兩岸只能好厝邊不能一家親」 柯文哲：各種政治主張都有

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲和民進黨在九合一選戰合作破局、白綠分手，未來白綠是否合作，備受外界關注。民進黨主席卓榮泰29日表示，他跟任何人合作都抱持開放態度，但不能違背民進黨中心思想，例如，「兩岸可以是好厝邊，絕對不是一家親」。柯文哲受訪時回應，各種主張都有正是台灣可貴的地方。

卓榮泰接受媒體專訪時強調，他對於和任何人合作都抱持著開放的態度，不過不能違背民進黨的中心思想，他提出「大戰略」概念，強調與民進黨合作者都要能夠遵守共同政見，例如「兩岸可以是好厝邊，絕對不是一家親」，等同替白綠合作設下前提。

柯文哲30日一早視察萬大果菜、魚類批發市場，對於卓榮泰說法，柯文哲回應，「各種政治主張都有，不同政治主張、不同人主張，台灣到現在為止最可貴的地方，講台灣價值的時候，民主多元開放，還是台灣價值裡面的核心價值。」

記者提問白綠合作前提，柯文哲重申，「說實在，合作要看項目，因為我們不可說，一百件事一百件都相同，同一個黨都不可能一百個意見都相同了。」媒體追問民進黨是否可能跟對岸當好厝邊，柯文哲思考後表示，「老實講我們自己看說實在，有時候，美國、日本角度來檢視，比較容易思考這個問題。」

▲柯文哲視察萬大果菜、魚類批發市場。（圖／記者季相儒攝）