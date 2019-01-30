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華盛頓州爆36人染痲疹「25人是小孩」！州長宣布進入緊急狀態

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▲▼流感疫苗、注射、打針,麻疹。（圖／達志影像／美聯社）

▲華盛頓州爆發麻疹潮。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國西岸華盛頓州近日麻疹病例遽增，截至當地時間29日下午為止，已經有36起確診病例，其中25人是10歲以下小孩，還有11人疑似感染，州長英斯利（Jay Inslee）在上周五宣布該州進入緊急狀態（state of emergency），且光是在一個周末內，又多了9人確診。

華盛頓州的麻疹病情主要爆發在靠近南部邊界的克拉克郡（Clark County），光是在這裡就有35人感染，官方指出，其中31人在此之前從未打過麻疹疫苗，其他4人無法查證，在這35人之中就有25個是1到10歲的小孩子。克拉克郡目前還有11起疑似麻疹的病例。

另外一起確診病例則是在國王郡（King County），大城市西雅圖就隸屬於這個區域，病患是一名50多歲的男性，他日前曾經拜訪過克拉克郡。

州長英斯利在25日就宣布，華盛頓州所有縣郡都進入緊急狀態，他的公告中指出，「麻疹是非常容易傳染與感染的疾病，對於小孩子來說，可能會致命，這些病例造成了公眾衛生安全的高度風險，很可能會迅速傳播到其他縣郡」。

公告中提到，州長將會指揮華盛頓州應急管理計劃，宣布緊急狀態之後，華盛頓州內的機構和相關部門將可以直接獲得國家資全，並且盡可能幫助其他機構，努力協助對抗疾病，讓華盛頓州可以盡快復原。同時，華盛頓州的立法機構提出了一個法案，禁止任何人有免於接種麻疹疫苗，並且已經送交醫療保健和健康委員會。

根據美國的法律規定，所有學校都會要求孩子在就學前接種疫苗，但在其中18個州內，父母若是有「個人、道德或哲學」方面的信仰，可以拒絕讓孩子接受疫苗，華盛頓州和鄰近的奧瑞岡州就在其中。在一份去年的研究中顯示，這些州比較有可能變成麻疹爆發的熱點。

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關鍵字：麻疹,華盛頓州

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