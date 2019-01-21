旅韓注意！麻疹病例達30人「首爾也淪陷」　消失的傳染病捲土重來

▲ 疾管署提醒民眾前往麻疹地區，可於出發2至4周前接受MMR疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

國際中心／綜合報導

南韓名列國人2018年最愛去的國家前5名，去年底至今卻接連傳出麻疹疫情，繼大邱、京畿道等地區以後，首爾及全羅南道等地也陸續出現前往越南、泰國及菲律賓旅遊後，歸國確診麻疹的患者，使當地民眾人心惶惶。

根據疾病管理本部21日說法，自大邱12月出現首例麻疹患者後，截至當地時間今（21）日上午10時為止，全國集體感染者有27人、獨立感染者3人，共計有30名麻疹確診患者。

綜合韓媒報導，集體感染者分為大邱及慶尚北道慶山市的17人，以及京畿道安山市、始興地區的10人，3名個別感染者則分布於首爾、京畿道及全羅南道。4歲以下患者有15人，20至29歲有9人，30至39歲者有6人；3名個別感染者皆為30至39歲。

麻疹2000至2001年曾在南韓大流行，患者多達5.5萬人，2006年感染率便大幅下降，平均每100萬人中僅有0.52人感染；2014年以後，每年確診患者皆不到20人，麻疹也因此被稱為「消失的傳染病」，如今再度爆發，衛生當局也拉起警報。

根據台灣衛生福利部疾病管制署，麻疹是傳染力很強的病毒性疾病，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，在疫苗尚未使用前，超過99%的人都會被感染，幾乎每個人的一生中都難逃麻疹侵襲。常見症狀有發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3至4天後口腔內出現斑點，較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎，民眾前往南韓旅遊應多加注意。