美指控「華為+孟晚舟」23項罪名　陸官媒嗆：趕盡殺絕真夠狠

大陸中心／綜合報導

美國司法部28日對華為及孟晚舟提出多項詐欺指控、竊取商業機密、違反伊朗制裁條約等23項罪名，並會正式向加拿大提出引渡孟晚舟的要求。對此，大陸官媒新華社下的微信公眾號「牛彈琴」29日率先批評，美國這樣趕盡殺絕，實在夠狠，並也認為「這是對華為的全面汙名化的開始」。

美國司法部代理檢察長惠特克（Matthew Whitaker）28日公布兩份針對華為的起訴書內容。其中一件指控華為試圖竊取電信公司T-Mobile的智慧型手機機器人技術，並向取得競業機密訊息的員工發放獎金；另一件則是針對該公司違反美國對伊朗的制裁。惠特克表示，「中國必須讓公民與企業負責任地遵守法律」，並承諾將在期限內向加拿大提出引渡孟晚舟的證據。

▲華為公主孟晚舟事件引起全球關注。（圖／路透社／視覺中國）

牛彈琴以「美國下狠手了，一天內指控華為23項罪名！」為題的文章抨擊，美國提出的指控，不單是向華為施壓，同時也是向其他國家施壓，「阻止這些國家繼續使用華為的產品」，這樣的行為是「趕盡殺絕，真夠狠的」。

文章指出，中國外交部長王毅日前訪問歐洲被問到華為的問題時就明確表示，這件事情的是非曲直是非常清楚的，在沒有任何證據的情況下，動用國家力量來抹黑和打擊特定的企業，這種做法既不公正，也不道德。

▲孟晚舟。（圖／美聯社）

面對美國將向加拿大提出引渡孟晚舟的要求，文章認為，「按照程序，加方會在30天內舉行引渡聽證會，孟晚舟方面肯定會為此辯護，拒絕被引渡，這就意味著一場法庭拉鋸戰開始，這可能持續幾個月甚至幾年」，「這對一個希望有更大作為的商界精英來說，無疑是一種人生的悲劇，她很可能會在溫哥華熬白了頭」。

不過，文章最後卻認為「任何事都有反作用力，說不準更是一種悲壯刺激，激發華為等中國企業更加創新，激發中國人買手機更要買華為」，因為「偉大的背後，真的都是苦難」。

▲華為。（圖／路透）