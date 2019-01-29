大陸國家市場監管總局警告：直銷要有自覺確保不觸碰法律底線

▲直銷。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

中國國家市場監管總局和商務部28日約談91家直銷企業。相關部門表示，大陸直銷行業在快速發展的同時，出現不少違法違規行為，引起群眾反響，對於社會出現「重大危害，後果嚴重」。市場監管總局價監競爭局負責人指出，「直銷企業要有高度自覺，並確保企業經營活動不觸碰到法律底線」。

據央視報導，市場監管總局價監競爭局、商務部市場秩序司負責人指出，直銷企業要高度警覺，並認清直銷行業存在問題的嚴重性，在經營活動中，要切實加強和完善內部管理，對銷售團隊、企業高管、直銷員要加強管控；切實規範企業經營行為，杜絕誇大虛假宣傳和違規直銷行為；切實強化保健食品品質安全管理；切實保護消費者合法權益，暢通投訴管道，提供方便快捷退換貨保障。

「直銷企業要結合自身實際情況，結合整治保健市場亂象百日行動，按約談會的要求，從生產、銷售、售後服務、內部管理等環節全面排查漏洞，整頓存在的問題，務必見到成效，真正做到守法合規誠信經營」。負責人進一步強調，「對於整治落實不到位、效果不明顯、問題相對集中的企業，政府監管部門將不定期集中約談，並採取相應措施予以懲戒」。

▲權健涉嫌傳銷、虛假廣告犯罪。（圖／CFP，下同）

大陸「200億保健帝國權健公司」日前被「丁香醫生」揭發醜聞，內容直指涉嫌虛假宣傳、傳銷等問題，3年前一名4歲女童周洋因服用該公司的「抗癌產品」，最終導致病情惡化身亡。目前，權健廣東分公司已處於停業整頓狀態。

權健公司的火療於2005年上市，在大陸開了7000多家火療養生館，並在2013年拿到了商務部所發放的「直銷經營許可證」，拿到這張入場券後，一直到2017年，銷售業績分別是人民幣50億元、135億元、190億元、192億元、176億元。