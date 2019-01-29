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華為預計投30億英鎊！　中國駐英大使：「市場禁令」害人害己

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▲▼劉曉明。（圖／翻攝英國每日電訊報官網截圖）

▲劉曉明發表署名文章。（圖／翻攝英國每日電訊報官網截圖）

大陸中心／綜合報導

中國駐英國大使劉曉明日前在《星期日電訊報》發署名文章指出，一些西方國家政府和媒體最近大肆炒作中國企業對「國家安全」造成威脅，這導致一些國家對華為等公司發出「市場禁令」，但這些言行缺乏依據，具有誤導性，若不加以制止，將毒化國際經濟合作氛圍，並導致世界經濟的不確定性和不穩定性。

劉曉明26日發表題為「不要聽信危言聳聽者，華為不會對英國安全造成威脅」的文章，內文中寫道華為過去5年在英投資和採購了20億英鎊，為英國創造了7500個就業崗位，更憑藉著優質產品和出色服務，獲得英國相關行業高度認可和良好市場的「口碑」。

▲▼華為。（圖／CFP）

▲華為。（圖／CFP，下同）

「華為自2001年以來積極配合英國政府科技發展規劃，從手機到電信技術設備，在英投資興業取得積極成果，為英國科技產業發展做出了重要貢獻」。劉曉明進一步提到，「我希望並相信，英國將繼續堅持開放包容傳統，摒棄後退、封閉、對抗乃至『冷戰思維』。唯有如此，才能確保中英合作始終走在中西方合作前列；也唯有如此，才能確保英國在新一輪技術革命大潮中佔據有利地位」。

劉曉明說，在英國脫歐的背景下，華為已經宣布，未來5年將在英投資和採購30億英鎊，繼續為英訊息化發展發揮積極作用，這是對英國未來投下的「信任票」和「支持票」。他認為要落實這張「信任票」，就需要英國繼續保持開放，繼續為包括華為在內的中資企業提供一個公平、非歧視性的有利營商環境。

他繼續說，華為在網路安全方面做出了不少努力，不僅主動在英國投資建立網路安全認證中心，還積極參與英國科研機構研發合作，不斷完善和提升相關技術水平。另外，中國政府也從不支持任何企業進行網路竊密活動，中國法律沒有授權任何機構可以迫使企業安裝「強制後門」。

▲華為。（圖／CFP）

劉曉明質疑，「英國究竟是把中國的發展視為機遇還是威脅？英國是根據本國利益自主決策，還是跟著某些國家隨波逐流」，「若英國固守冷戰思維，以國家安全為由對外國企業採取歧視性政策，不僅害人，最終也將損害本國自身利益和形象」。

「在全球化勢不可擋的時代，中國將張開雙臂擁抱世界，堅持開放合作」。他強調，「我們也期待英國保持其開放本色，從自身利益出發做出明智選擇，同中國一道給中英兩國人民帶來更多福祉」。

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關鍵字：中國,英國,劉曉明,大使,華為,5G

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