租約未到期！她怨房東漲2千　網一看「拇指」全歪...狂勸：快就醫檢查

▲ 合約還沒到期，房租就被漲，網友歪樓討論指甲 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「生意不好做啊！」一位女網友在臉書上表示明明房租合約還沒到期，就被房東漲了2000塊，雖然自己的權益可能因此就受損了，但無奈為了剛起步的事業，只好忍痛吞下去。不過網友們看到照片後卻大歪樓，目光都放在原po指甲的「黑線」上，建議她最好去看醫生檢查。

有位女網友在臉書「爆怨公社」中貼出自己的房屋租約書，表示舊的租約都還沒到期，卻被房東漲了2000元，雙方簽了新的合約，讓她心裡很不是滋味。只見舊的合約是從民國107年5月，簽到民國109年的4月，但是新合約上的租屋期間卻是從今年的2月1日到民國111年的1月底。雖然不清楚詳細合約內容，不過看起來原po應是為了不影響生意才順從房東的要求。

po文一出，鄉民紛紛表示，「合約沒到期不能漲」、「你被坑了啦！」、「如果租約期間內要漲價，須載明合約內」、「但屋子土地都別人的，房東說了算，你不依，房東也有其他辦法刁難」、「簽約完記得去法院公證，雖然會有一筆費用，但對房東跟房客都有保障」。對此原po則表示，其實她和先生也很生氣，但畢竟事業剛起步，想要順利進行下去，就懶得跟房東爭論。

不過也有另一派網友歪樓發現原po的拇指很搶眼，中間的「黑線」讓大家提醒她最好去找醫生檢查，「中間一條黑線，建議去醫院檢查。可大可小」、「要去看醫生！手指黑紋多注意」、「縱向黑甲症？」、「我只在意指甲上那條黑黑的」，原po則回應這是「從小就有的」。

▲指甲上的黑線讓人忍不住多看兩眼 。（圖／翻攝自爆怨公社）

皮膚科醫生指出，指甲生長時會有黑色素沉澱在甲床上，若指甲中間出現「灰色到黑色不等」的線條，通常屬於良性的「縱向黑甲症」（Longitudinal Melanonychia），無須太過擔憂。但若黑線變寬、變黑或出現了不規則的斑塊，就要留意可能是「黑色素細胞癌」，有引發皮膚癌的可能，最好就醫做進一步的檢查。

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