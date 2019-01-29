影／多國語「豬瘟小卡」彩蛋…68聲「汪汪汪」　網笑：我竟然秒懂！

政治中心／綜合報導

非洲豬瘟來勢洶洶，內政部為防範非洲豬瘟，26日先貼出繁體中文版「防疫犬會找到你」圖片，28日再釋出14張多國語言圖片，值得一提的是，倒數三張分別是「長輩大字版」、「軍營防豬瘟小卡」、「汪星人共和國語」，只見圖片上都是「汪汪汪汪汪」，引來網友大讚「實在太可愛了」。





▲內政部米格魯「我會找到你」防疫小卡。（圖／翻攝自內政大小事臉書粉絲專頁，以下皆同）

內政部26日在臉書上貼出繁體中文版圖片，內容改編電影《即刻救援》的經典台詞，「我不知道你是誰，我也不知道你為什麼要帶豬肉，如果你想吃中國豬肉，那我可以告訴你台灣豬也很好吃，如果你馬上把豬肉丟進回收箱，我就當作沒這回事，我不會去找你，也不會糾纏你，但如果你不這麼做，我會去找你，我會找到你，我會……我會…呃 然後接下來我通常就去吃罐罐了，之後會發生什麼事我都不知道，不要問我。」

▲繁體中文版。

這份宣導文宣成功引起共鳴，大家敲碗求印「多國語言版海報」，貼在機場必能引起各國旅客注意，「怎麼好像聽到連恩尼遜的聲音」、「這是一份有聲音的宣導海報」、「要不是這些護國神犬，台灣早就淪陷了！」、「感謝台灣最強狗狗」。

而內政部也在28日回應網友們的敲碗需求，釋出英文、簡體中文、泰語、越南語、印尼語、日本語、韓語、法語、德語、西班牙語，以及葡萄牙語版本，不過泰語、日本語、法語、德語和西班牙語，都被網友批評「不太專業」，還有人直接在法語照片下表示「這翻譯是給大一學生翻的嗎？」，德語照片則是出現「這是用估狗翻譯的嗎？」等留言。

但值得一提的是，倒數三張出現了「長輩大字版」、「軍營防豬瘟小卡」、「汪星人共和國語」，長輩大字版只有精簡的「我會找到你 我會找到你 I Will find you」文字，還不忘說出電影《即刻救援》中，綁架演員連恩尼遜劇中女兒的綁匪回應「Good Luck」。

「軍營防豬瘟小卡」版本中，則是將護國神汪化身成連長，連背景也改成迷彩色，大喊「所有人聽到米格魯連長這邊啊～你各位啊，爾後不要再帶中國豬肉進來了啊，是有多想吃啊，到底？當年米連長我啊，都只吃罐頭而已啊！爾後啊，我們單位抓到帶中國豬肉的啊，就直接罰款兩洞洞洞洞洞洞，米連長在這邊跟大家三令五申，各位不要跟自己的假過不去啊，你們讓米連長輕鬆，米連長也讓你們輕鬆啊。」讓行政院長蘇貞昌笑回「抄收！」不過內政部也緊急在照片說明中補充，「米連長剛剛多汪了一聲，是罰款『兩洞洞洞洞洞』才對！稍息～」

而最後一張「汪星人共和國語」，內文則是「汪汪汪：汪汪汪汪汪，汪汪汪汪～汪汪汪汪汪汪汪汪汪，汪汪汪汪、汪汪汪汪汪汪汪。汪汪汪汪汪汪汪汪，汪汪汪汪汪汪汪！汪汪汪汪汪汪汪、汪汪汪汪汪，汪汪汪；汪汪汪，汪汪汪。嗷嗷，嗷嗚～～～～～嗚嗚嗚～～～（搖尾巴、討拍拍～）」全文幾乎都是「汪汪汪」，讓網友哈哈大笑，「汪汪！汪汪汪汪汪！（翻譯：收到！辛苦你們惹！）」、「母語最高！汪汪汪～」、「我竟然可以秒理解…」、「實在太可愛了」、「你是說…想跟我要東西吃（？）」、「來來來 吃罐罐了」。