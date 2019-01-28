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同床休息摸姪女私處　噁伯父：外國都這樣教小孩的

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▲▼變態,色狼,摸,非禮,性騷擾,亂摸。（圖／CFP）

▲少女睡到半夜時，發覺阿伯竟對她猥褻胸部及下體，阿伯竟向她辯稱「外國都這樣教小孩的」。（圖為示意圖，與新聞事件無關／視覺中國）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1名男子趁姪女感冒發燒帶她看完醫生後與她共睡一床休息，事後姪女卻向同學哭訴遭大伯猥褻。男子雖辯稱姪女是透過訴訟來向他要錢，不過，法官認其說法不足採信。新竹地院依成年人對少年犯乘機猥褻罪對男子判刑10月。

新竹1名48歲色阿伯2018年5月間因17歲的姪女感冒生病，帶她去看醫生，看完醫生假借帶她去看她的爸爸，但其父不在，因身體發燒轉到阿伯家休息，與堂妹及阿伯3人共躺在床上睡覺。只是，少女睡到半夜時，發覺阿伯竟對她猥褻胸部及下體，因少女抗拒，阿伯才將手伸回。阿伯竟向她辯稱「外國都這樣教小孩的」，少女事後用臉書傳訊將此事告知同學「我想死」、「我好希望你來救我」，校方因此得知報警逮色阿伯。

色阿伯向法官辯稱，他沒有乘機猥褻，當時因為他穿運動短褲，睡覺的褲子前面蝴蝶結勾到姪女的手，就伸手去拉一下，姪女的手脫開了，他也不知姪女在哭什麼，他也沒偷摸她的胸部及下體。色阿伯甚至辯稱，姪女只是要透過訴訟來向他要錢。

不過，法官傳喚同學及被害少女出庭作證，證詞均一致，並發現被害女在當下要求同學「不要報警」、「最後只能原諒他不是嗎？」，證明少女本意不想曝光此事，也不想提告，做為索賠籌碼，綜合相關證詞認定少女證詞可採，認定這名色阿伯犯乘機猥褻罪事證明確。

法官審酌，被告是被害女的伯父，有親屬關係，竟不思照護被害女，反而為滿足一己私慾，未嚴守人倫份際，罔顧少女人格發展及心靈感受，造成身心受創，為法不容，犯後未坦承犯行，因此依成年人對少年犯乘機猥褻罪判刑10月。

★圖片為版權照片，由視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經視覺中國許可，不得部分或全部轉載！

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