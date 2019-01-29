誤吞魚刺！大媽硬吞幾口飯...7天後「吐盡全身血」險喪命

▲蔣姓婦人誤吞魚刺吐了近4000毫升的血 。（圖／翻攝自微博，下同）



大陸中心／綜合報導

湖南長沙一名59歲蔣姓婦人日前在吃晚餐時，不小心誤吞魚刺，當時覺得喉嚨有點不舒服，於是又再硬吞了幾口飯壓下去就不了了之。沒想到一周後，她突然覺得胸悶、喘不過氣，並在廁所吐出大量的血，送醫時已經休克，幸好經醫師搶救後撿回一命。

據《東網》報導，經過醫生初步診斷，發現魚刺刺穿了蔣姓婦人的「右鎖骨下動脈」，造成「假性動脈瘤」，而動脈瘤破裂後導致大量出血，當時大媽吐出的血量約2000毫升，入院時已經處於失血性休克的狀態，醫療團隊趕緊為婦人實施「動脈瘤的支架置入手術」，並且同時一邊幫她輸血、一邊止血。

▼一根魚刺刺穿婦人的右鎖骨下動脈。

據報導，婦人手術中再次嘔血近2000毫升，由於婦人體重約55公斤，加上入院前吐出的2000毫升血，等於幾乎是全身換血了一次。手術近一個小時後順利完成，雖然手術中並沒有找出魚刺，但經過掃描也確定魚刺已不在體內。醫師推測，魚刺應該是隨著婦人嘔血時吐出，或是進入腸道後排出體外。

對此，湖南省人民醫院出血中心主治醫師蔡煌興表示，「一旦誤吞魚刺，切忌採用強行吞食飯糰、韭菜、喝醋以及摳喉嚨等傳統做法，因為食道周圍有許多重要的神經和大血管，若魚刺刺破氣管或血管，隨時可能危及生命，最好的辦法就是及時就醫，由專業人員進行診斷和處理。」

▼醫師及時救回婦人一命。