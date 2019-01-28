登場不到20秒！迪士尼小熊再遭遊客「用力拉耳」　痛苦捂臉離場...

大陸中心／綜合報導

上海迪士尼又發生人偶被遊客「襲擊」事件。一名網友27日於微博上發布影片指出，迪士尼小熊「雪莉玫」（ShellieMay）出場短短20秒，就被遊客用力「拉耳」，造成人偶裡面的員工疑似受傷，由其他工作人員扶著離場。

據東網報導，目擊的網友表示，事情發生於26日，迪士尼小熊雪莉玫以及星黛露（StellaLou）人偶才剛出場，就遭一名身穿黑色大衣的男子，突然從後方用力地拉扯雪莉玫的耳朵，人偶裡面的員工立刻捂臉，一旁的遊客也被該男的襲擊嚇得尖叫，出場短短20秒的雪莉玫只好返回休息室。

▲雪莉玫慘遭遊客用力扯耳 。（圖／翻攝自微博）



有網友曾解釋，因為布偶裝的頭套體積龐大，裡面通常都會有很重的支架撐著，所以這麼一打下去，其實會造成很大的衝擊力，容易有腦震盪的危險。

上海迪士尼已經不是第一次發生人偶被遊客攻擊，2017年11月，「花栗鼠蒂蒂」遭一名年輕女遊客從後方助跑跳起、用力拍打其頭部，讓扮演蒂蒂的工作人員頭部與撐起頭套的硬物撞擊，送進急救中心，事後有網友在微博上爆料，這名演員已經被打到腦震盪。去年7月，「雪莉玫」被一名男子從後方直接往頭巴下去，事後也直接回休息室。同年10月，有遊客故意拍打穿著「米老鼠」玩偶裝的工作人員頭套，被制止還反嗆「我拍他怎麼了」。

▲雪莉玫裡的員工疑似受傷，捂臉離場 。（圖／翻攝自微博）