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女嬰天生「沒皮膚肉外露」不斷滲血！　媽看一眼哭到腿軟

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大陸中心／綜合報導

黑龍江省齊齊哈爾市有名剛出生20幾天的女嬰患有「先天性皮膚缺損」，小小、脆弱的手腳竟然沒有皮膚，肌肉組織直接外露在空氣中，還不斷的滲血出來，讓父母心痛的直落淚。據了解，這是種先天性遺傳病，發病率僅10萬分之1，死亡率達17.8%。

▲▼黑龍江女嬰出生就沒皮膚。（圖／翻攝自梨視頻）

▲女嬰全身有20%沒皮膚。（圖／翻攝自梨視頻）

據《梨視頻》報導，這名小女嬰叫作「佳琪」，出生的時候皮膚就有20%的缺失，皮下血管清晰可見，17天後就緊急轉往哈爾濱市第五醫院，這間醫院在2017年曾成功醫治同樣症狀的嬰兒。

慢性創面修復科主任楊心波表示，醫院使用皮膚消毒劑、表皮生長因子換藥，以及紅外線燈等治療方式，幫助女嬰加速皮膚生長，估計滿月後情狀就會穩定下來，傷口也會癒合的差不多。

▲▼黑龍江女嬰出生就沒皮膚。（圖／翻攝自梨視頻）

▲傷口部分正在慢慢癒合中。（圖／翻攝自梨視頻）

媽媽透露，晚上他們要自己替女兒換藥，但一打開紗布就看見整雙腿血淋淋的，「換完藥後，我跟她爸腿都軟了。」爸爸也表示，之前懷孕期間做的產檢都沒發現到孩子有這種疾病，直到見到女兒的模樣簡直不敢相信。

不少人透過網路陸續捐款給小女嬰，一切正在康復中。未來長大後，癒合部分不會留下明顯疤痕，但腳踝和大拇腳趾仍會留下畸形的後遺症。

楊心波醫師指出，皮膚是人體最外層也是面積最大的器官，有保護、調節體溫、排泄廢物等等功能，而先天性皮膚缺損的患者少了表皮、真皮及皮下組織，傷口癒合需要很長時間，過程會不斷反覆結痂、脫落，少了皮膚的保護更要加強清潔以免感染。

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