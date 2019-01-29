小家庭年菜怎麼煮？　育達高職端出4菜1湯一樣可以過好年

▲育達主廚周振文表示，今年推出的年菜特別符合現今的小家庭社會，以四到六人份的團圓年菜為主。（圖／育達高職提供）

記者崔至雲／台北報導

農曆新年市面上都販售豐富、澎湃的年菜料理，但是現今社會越來越多小家庭，想要購買市面販售的年菜，又怕吃不完，育達高職今年堆出適合小家庭的4菜1湯。育達主廚周振文表示，現今社會大部分是雙薪家庭，很少在家裡吃飯，特別規劃四到六人份的團圓年菜，感覺上就像在家裡自己煮出來的菜一樣，可口又健康。

育達高職今年推出的年菜包括，紹興三寶拼盤、糖醋香酥大黃魚、御品團圓佛跳牆、紅燒獅子頭及蘿蔔糕。周振文介紹，今年的年菜主題是「溫馨團圓宴」，以回饋全體教職員同仁一年的辛勞，選出來的這4菜1湯皆是近十年來最受歡迎的年菜排行榜，並且結合基本的調味、刀工、火侯、美感的能力，讓較難在家中自行烹調的料理一次呈現出來。

▲「紹興三寶拼盤」包括醉雞、醉蝦、醉豬蹄花，口感香Ｑ入味，冰涼食用，風味更佳。（圖／育達高職提供）

周振文也說，為了讓學生更了解年菜的製作，學生都會參與年菜製作，甚至是以學生為主、師傅為輔，從開立菜單、成本計算到叫貨採購等等，學生都必須了解，當然有問題的時候師傅就會一一為學生講解，讓年菜結合學生上課所學，比較可惜的是，今年年菜以販售校內師長為主，希望未來也能讓大眾品嘗到育達師生所做的年菜。

參與年菜準備的學生曾莉婷表示，這次的年菜設計從設計菜單到成品包裝，我們都得自己來，而師傅也都會在旁指導，和我們一起完成菜單設計、成品控制及菜餚製作等，為了就是讓大家吃到最新鮮的年菜，希望團隊用心製作的團圓年菜，能讓大家吃的安心、吃的健康。

▲周振文說，為了讓學生更了解年菜的製作，年菜以學生為主、師傅為輔，從開立菜單、成本計算到叫貨採購，學生都必須了解。（圖／育達高職提供）

周振文也提到，年菜的復熱方法相當簡單，「紹興三寶拼盤」更是不用復熱，冰涼食用，風味更佳；「糖醋香酥大黃魚」則是使用烤箱或是微波爐都可以復熱；「御品團圓佛跳牆」、「紅燒獅子頭」則是使用電鍋復熱30-45分鐘即可；「蘿蔔糕」切片並煎至兩面金黃酥脆後就可以輕鬆上桌了。