上網辦年貨　高CP值安格斯超大包NG牛肉人氣最高

▲熱銷冠軍的「安格斯超大包美味NG牛肉」，近兩週銷量亦較前兩週成長近3成。（圖／業者提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

上網採買年菜、年貨什麼最夯？好吃市集公布2018十大熱銷美食排行榜，觀察發現冷凍生鮮肉品一舉攻下4個席次，成為網購族最愛的年度熱賣品類，而即時商機崛起也帶動料理包、冷凍米披薩入榜，此外，養生風潮使滴雞精首度攻佔榜單。

根據好吃市集2018十大熱銷美食排行榜，拿下熱銷冠軍的「安格斯超大包美味NG牛肉」，雖然切下來的原塊肉不平整，但仍無損品質口感，且是嚴選上等黑牛，高CP值成為小家庭及小資族首選，全年銷售超過4萬包，近期受惠於年菜買氣，近兩週銷量再成長近3成。

而該份榜單也反應出冷凍生鮮肉品最受到消費者歡迎，除了安格斯超大包美味NG牛肉，「卜蜂鮮嫩去骨雞腿排」強調勁嫩多汁、鮮甜美味，年銷量超過7.7萬包，其中以50包裝大組數賣最好，佔整體銷量超過7成，攻佔熱銷榜第7名；站上常銷的「老字號金園排骨豬排腿排」、「美國CAB安格斯嫩肩牛排」，則是分別奪下第8、9名，前者主打不用事先解凍，直接浸泡冷水中即可快速料理，年銷量破5萬片，後者採美國安格斯黑牛嫩肩部位，大理石紋路層次鮮明、油脂分布均勻豐富，簡單以奶油香煎就很美味，平均每月銷售近6千片。

▲熱銷榜第7名卜蜂鮮嫩去骨雞腿排。

▲熱銷榜第2名黑師傅經典香濃捲心酥。

其他名次部分，第2名經典零嘴「黑師傅經典香濃捲心酥」，每月平均銷售近4千罐，8罐大組數最熱賣，整體綜合銷量年成長超過6成。第3名「泰凱食堂麻油猴頭杏鮑菇」，是去年秋冬銷售黑馬，全年賣超過5.3萬包。攻上第4名的「高粱牛肉乾系列」，以糖、醬油、高梁酒等獨門配方，調製3種特色口味牛肉乾，每月平均狂銷超過3千包，50包最大組數最夯，整體銷量年成長超過1倍。

熱銷第5名「蔥阿嬸超激省手工水餃」，年銷超過130萬顆水餃，以20包組數銷量最佳。第6名「享溫馨養生純滴雞精禮盒」，因應養生風氣當道，使健康保健食品首度攻上年度熱銷美食榜單，平均每月銷售超過300盒。位居第10名的「美味低卡脆皮義式米披薩」，採5吋手工米披薩麵糰加入台灣蓬萊米粉，主打低脂無油，共有9種口味可任意搭配，年銷量超過9.2萬片。