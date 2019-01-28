　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

「密會委內瑞拉軍方」逼馬杜洛下台！　瓜伊多：我們非常謹慎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）。（圖／路透社）

▲ 國際社會這個月以前還不認識瓜伊多，35歲的他是一位工業工程師。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

委內瑞拉反對派領袖、「臨時總統」瓜伊多（Juan Guaidó）27日接受《華盛頓郵報》訪問時表示，反對派正在與軍方和政府官員協商，以迫使總統馬杜洛（Nicolás Maduro）下台。瓜伊多說，「這是有關個人安全保障的敏感議題，我們正在與他們會面，但是非常謹慎。」

在首都卡拉卡斯（Caracas），馬杜洛的軍方高官和國防部長依然效忠於他。不過，一名駐美武官席爾瓦（Jose Luis Silva）26日叛逃，發布一段影片與馬杜洛政府「決裂」，也承認瓜伊多為委內瑞拉的臨時總統。

▲▼ 委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 委內瑞拉總統鬧雙胞，瓜伊多（下）與反對派要逼馬杜洛（上）下台。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）。（圖／達志影像／美聯社）

國際社會這個月以前還不認識瓜伊多，35歲的他是一位工業工程師。他目前受到美國總統川普（Donald Trump）的支持，還有加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）自由派政府、巴西右派總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro），以及美國在拉美的右派盟友阿根廷、哥倫比亞、智利、秘魯等國的承認。

目前，反對派成員力拚讓馬杜洛完全失去權力，瓜伊多接受《衛報》訪問時坦承，雖然得到國際上越來越多的支持，但推翻馬杜洛還缺少軍方的重要協助。馬杜洛27日在國防部長的陪同下出席「重武裝校閱」，展現軍力。他說，瓜伊多是「美國的傀儡」，自行宣布當選的行為違反了憲法。

ET快訊
影／醜到「幫撿包也被女生嫌」　痘疤弟化妝變韓系美男
「小蜜蜂」怎進營區的？打靶都在　過來人讚：最強後勤
KID「親吻十指緊扣」見習婚禮：我跟熊熊「結婚」了

關鍵字：委內瑞拉,瓜伊多,馬杜洛

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

過半南韓人贊成上調老人法定年齡「65→70歲」　至2040比例狂降8.4%

「密會委內瑞拉軍方」逼馬杜洛下台！　瓜伊多：我們非常謹慎

拳擊手好心款待「12歲惹事少年」住宿　婚禮前卻遭槍殺

見噁男夜店外強押馬尾女　前UFC選手隨意揮拳「5秒扳倒」制服

陽光男大生遊日本「打破一盞燈」　酒醒後被關9個月！

「金正男毒殺案」審理延後至3月　最快今年中有結果！

大叔河邊釣到「二戰手榴彈」　傻帶去速食店害全員驚慌疏散

變態男騙女喝下「摻體液」茶　還拍片收藏1.4萬張兒童色圖

4歲兒想扮「艾莎」　暖爸穿公主裙陪他嗨跳「 Let It Go」

前女鐵粉嘲諷「史上最孬總統」　川普：她可能氣我沒回電話

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

貨車尾門沒關隨風吹晃整路-行人慘被撞倒...網：感覺好痛

NET十年捐億元！封館讓挑新衣　助家扶兒童：可以漂亮過新年了

小鹿斑比的哥哥是誰？大陸尋奇　「諧音冷笑話」讓人笑到併軌～

賢慧！老婆用烤箱烘碗「真快乾」　打開冒出一坨坨...丈夫當場傻眼

比特犬咬死浪浪飼主終生禁養狗　動保員：牠很親人倒楣跟錯主人

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

火箭少女鬧翻！　 Yamy直接棄「隊長權」爆氣走人

過半南韓人贊成上調老人法定年齡「65→70歲」　至2040比例狂降8.4%

「密會委內瑞拉軍方」逼馬杜洛下台！　瓜伊多：我們非常謹慎

拳擊手好心款待「12歲惹事少年」住宿　婚禮前卻遭槍殺

見噁男夜店外強押馬尾女　前UFC選手隨意揮拳「5秒扳倒」制服

陽光男大生遊日本「打破一盞燈」　酒醒後被關9個月！

「金正男毒殺案」審理延後至3月　最快今年中有結果！

大叔河邊釣到「二戰手榴彈」　傻帶去速食店害全員驚慌疏散

變態男騙女喝下「摻體液」茶　還拍片收藏1.4萬張兒童色圖

4歲兒想扮「艾莎」　暖爸穿公主裙陪他嗨跳「 Let It Go」

前女鐵粉嘲諷「史上最孬總統」　川普：她可能氣我沒回電話

大成集團尾牙朱立倫到場　韓家宇：「新廠明年投產，營收上看40億元!」

她噴16萬買3箱假茅台　老闆肉眼看出：曾在茅台工作過

超ㄎㄧㄤ孫安佐上線！受訪到一半「動漫人物」上身

巴鈺老公原來是知名樂團的他！結婚5年「螢幕上首同框」

主委挺主委　卓榮泰：聯合作戰爭取立委補選勝利

張柏芝罕見動怒！　第三胎個資外流…她出招反擊「追究到底」

台「傳說中廚具」強襲日本…節目預測「今年會爆紅」！網竟酸：丟臉

拼經濟首步！盧秀燕見證　中市農會與香港中華出入口商會簽意向書

9年投8億「路平200公里」　台東縣府改善道路拚觀光

金豬年報到　華南銀30日起送限量發財金

國際熱門新聞

14歲少女產子　小孩生父是9歲..

結婚70年　夫妻手牽手同時離世

看家中「無名謎片」　主角竟是她..

小三「穿白紗」現身婚禮　正牌新..

雙手長怪疣　孟加拉樹人病情惡化

斯里蘭卡先收中國鉅款再和美國合..

她張眼只看到裸體　靠看A片治療

他分屍朋友200塊！　沖馬桶堵..

跨性別男被關女子監獄　妹子搶貼

快訊／陳致中美2房產遭查封

鮮肉「睡150男」後才發現是直..

遭父虐打　女童斷氣前哭：媽我怕

猶他州驚現「大腳怪」　巨大黑影..

人妻激情換夫　結果她被老公「換..

更多熱門

相關新聞

馬杜洛：不排除與川普見面

美國總統川普公開支持委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）擔任「臨時總統」，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）因此揚言與美國斷交、限駐委的美國大使72小時內撤離。面臨各國的批評與制裁，馬杜洛如今姿態稍微放軟，除了宣布暫緩驅逐美國外交官以外，17日又表示不排除與川普見面。

想取回370億黃金　馬杜洛被拒絕

趁美委斷交　陸媒：解決台灣問題前獲取F-16最後機會

歐盟要求重選舉　委國外長拒絕

委內瑞拉軍方「絕對效忠」馬杜洛

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 嵐Arashi 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

小8首曝「被嚴爵分手那一天」！

人妻偷情「那邊炸裂7cm」噴泉式爆血

隋棠產後1個月「咬牙有了第一次」

張柏芝3兒「父親欄」讓人傻眼！

Wanna One退場「太虐」粉哭翻

黑衣男商場「隨機抱女童」扔下3F

回家前遇奪命大魚！釣客跳溪救竿亡

阿伯「洗腎室」偷情短裙嫩妹4hrs

孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍

騙了20年　小智森林放生比鵰

Wanna One哭著解散　BTS、EXO都到了！

8學生低聲打量　「高雄泫雅」捷運霸氣回嗆

13歲女童誤刮車不跑　留紙條道歉

痘疤弟靠化妝變韓系美男

豬屍沉深海　海蝨5天內啃成白骨

更多

最夯影音

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

貨車尾門沒關隨風吹晃整路-行人慘被撞倒...網：感覺好痛

NET十年捐億元！封館讓挑新衣　助家扶兒童：可以漂亮過新年了

小鹿斑比的哥哥是誰？大陸尋奇　「諧音冷笑話」讓人笑到併軌～

賢慧！老婆用烤箱烘碗「真快乾」　打開冒出一坨坨...丈夫當場傻眼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面